Hagyományőrzés céljából, lakodalmi kulcsos kalácsot sütöttek a gyerekekkel közösen az asszonyok.

– Meséltünk a régi idők falusi lakodalmairól, a falu összetartó erejéről. Szinte az egész falu ünnepelte a fiatal párt, mindenki az utcán volt, ha megszólalt a Tóth zenekar fúvós hangja. Kaláccsal, borral, süteménnyel kínáltak mindenkit – sorolta az általa is sok évvel ezelőtt megélt hagyományokat Mátó Józsefné, a klub vezetője, aki azt is elárulta, hogy a gyerekek nagy örömmel készítették, sodorták, hajtogatták a kalácsot. Nagyon jól érezték magukat a klubtagok is a fiatalok körében. Finomak lettek a kalácsok is, minden elfogyott!