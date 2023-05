Mint írta, a gyerekek már birtokba vették a Gyulai Református Egyházközség minden tekintetben megújult intézményét.

– Az óvodában, mely nevelését a keresztyén értékekre építi, tágas csoportszobák, jókora kert, modern kiszolgálóhelyiségek, tornaterem, vidám színek, világos terek várják az ovisokat – tette hozzá a polgármester. – Az épület energetikailag is mindenben megfelel a kor követelményeinek: a fűtést hőszivattyús rendszer szolgáltatja, a közeljövőben pedig felkerülnek a napelemek is az udvar felé néző tetőre. A park rendezése is elkezdődik, a fákat már elültették, nemsokára pedig a gyep is megújul