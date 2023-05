Közel száz százalékos az intézmények kihasználtsága

Toldi Balázs és Dankó Béla beszéde után Kovács Péterné intézményvezető mutatta be az óvodát, illetve részletezte annak fejlesztését és energetikai korszerűsítését. Mint kiderült, összesen négy feladatellátási helyen működik az intézmény, amik mellett egy bölcsőde is hozzájuk tartozik. Büszkék arra, hogy hosszú évek óta közel száz százalékos kihasználtsággal dolgoznak, illetve arra is, hogy mindenhol szakalkalmazottak (óvodapedagógusok) dolgoznak. Hálásak a fenntartójuknak, az önkormányzatnak a folyamatos fejlesztésekért, amire már csak a Margaréta Óvoda vár, amely esetében bíznak a mihamarabbi pályázati lehetőségben.