Az önkéntesek elmondták, fontosnak ítélik, hogy segítsenek embertársaikon, azokon, akiknek vérre van szükségük. A honvédség közben toborzott is: sokan érdeklődtek a katonai szolgálati lehetőségek iránt.

Lipták József alezredes, a 101. területvédelmi zászlóalj parancsnoka elmondta, hogy május 21-e a magyar honvédelem napja, 1849. május 21-én a dicsőséges tavaszi hadjárat végén foglalták vissza a magyarok Buda várát. Idén többszörös is az ünnep, hiszen 175 éve jött létre a Magyar Honvédség. Emlékeztetett, a jeles nap apropóján immár harmadik alkalommal szerveznek véradást, együttműködve cégekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, mint a Szeretlek Békéscsaba Egyesület, a Magyar Vöröskereszt vagy a Magyar Tartalékosok Szövetsége.

Ahol a katonák jelen vannak, ott toborzás is zajlik. Akik korábban érdeklődtek a honvédség, a katonai szolgálat iránt, bátran felkereshették a standot, illetve azok, akikben most fogalmazódott meg a gondolat, hogy egyenruhát öltenének, sok-sok információt szerezhettek. Lipták József alezredes hangsúlyozta, bízik benne, hogy őket hamarosan kollégákként, bajtársként köszönthetik soraikban.

A katonák toboroztak is, szóróanyagokkal várták az érdeklődőket. Fotó: Bencsik Ádám

A parancsnok hozzátette, hogy azok, akik jelentkeznek, tartalékosok lesznek és így kapnak lehetőséget: ők meglévő munkahelyük, életvitelük mellett vállalhatnak időszakosan szolgálatot. Azonban akár tovább is léphetnek, és válhat belőlük később szerződéses vagy hivatásos katona is. Az alapkiképzés a területvédelmi zászlóalj bázisán zajlik.

Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta, hogy csütörtökön a Kner nyomda Baross utcai épületében, pénteken pedig a Csaba Centerben számítottak a véradókra. Példás együttműködést alakítottak ki a honvédséggel, a magyar honvédelem napja apropóján szervezett rendezvénnyel tisztelegnek a katonák tevékenysége előtt is, megköszönik mindazt nekik, amit másokért tesznek.

Az egyenruhások is adtak vért a Csaba Centerben szervezett akció során. Fotó: Bencsik Ádám

Elmondta, hogy a vér rendkívül fontos a műtétekhez, a beavatkozásokhoz, ezért van jelentősége a véradásoknak. Ám az önkéntesek amellett, hogy másokon segítenek, saját magukért is tesznek, mivel a véradás egészséges. Szerinte fontos motiválni a segítséget nyújtókat, ezért most is rengeteg ajándékkal készültek, sőt a véradók között sétarepülést is kisorsoltak. Hangsúlyozta azonban, hogy nemcsak vért adni, hanem véradásokat szervezni is lényeges. Ő amellett, hogy több mint hatvanszoros véradó, 2000 óta tart ilyen akciókat. Készített egy ismeretterjesztő anyagot, és szívesen segít civil szervezeteknek, baráti társaságoknak, intézményeknek vagy cégeknek, akik elindulnának ezen az úton.

Rendszeresen nyújtanak segítséget

Végh Sándor tíz éve ad rendszeresen vért, a pénteki volt számára az 50. alkalom. Fontosnak ítéli azt, hogy ezzel segíthet másokon. Hasonló véleményen volt Bodó Julianna is, akik negyedszerre önkénteskedett. Szerinte sem kérdés, hogy miért érdemes vért adni, amit szívesen ajánl másoknak is, neki csak kedvező tapasztalatai vannak. A 62 éves Boros Zoltán 42. alkalommal nyújtott segítséget, legelőször sorkatonai szolgálata idején tett így. Példát mutatott neki édesanyja, aki szintén rendszeres véradó volt. Szeretne legalább 65 éves koráig vért adni.