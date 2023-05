Az agórában megtekintették az informatikai kiállítást és izgalmas fizikai kísérleteket láttak a látványlaboratóriumban. Majd a Szegedi Nemzeti Színház színpadán Dés László – Geszti Péter – Békés Pál A dzsungel könyve című musicaljét is megnézték a Pannon Várszínház vendégjátékaként. Másnap az SZTE Mechatronikai és Automatizálási Intézet munkatársai, Bálint Ádám intézeti mérnök és Mészáros Attila tanársegéd mutatták be a robotika labort a csoportnak.

– Érdekes volt látni, amint egy robot lerajzolja a mérnöki kar logóját. Majd egy gyári termelésre alkalmas rendszer programozásában vehettünk részt. Most láthattunk működés közben pneumatikus autót is. Lenyűgözte a diákjainkat is a szuszogó-csattogó jármű sebessége. Fantasztikus volt az élmény az intézet munkatársainak a lelkes bemutatója által – mesélte hazatérésük után Murvai József, az Edison Klub vezetője.

A magaslégköri ballont hamarosan láthatják a kíváncsi érdeklődők is. Fotó: BMH

– E programunkról tudni kell, hogy a csorvásiak elektronikus áramköröket forrasztanak, tesztelnek, pneumatikus autót terveznek, amelyhez az SZTE Mechatronikai és Automatizálási Intézetében szerzett tapasztalatokat is felhasználják. Gyakorolják a programozást, a 3D tervezést és nyomtatást – tette hozzá a klubvezető, megerősítve azt a törekvésüket, hogy ezek a kirándulások az élménypedagógia eszközeivel még több ismerethez juttatják az edisonos gyerekeket.

A programok megvalósításához 2 millió forintot nyert a Gulyás Mihály Iskolai és Művészeti Alapítvány (a pályázatot Murvai József klubvezető és Kecskés Beáta tehetséggondozó szakkal is rendelkező tanárnő írták).

Június 11-én, vasárnap 8 óra 30 perckor ismét elindítanak egy magaslégköri ballont a csorvási focipályáról, amelyre ez úton is hívják az érdeklődőket.