Érezték a földrengést Békéscsabán is

A megyeszékhelyen is érezhető volt a hétfő esti romániai földrengés. Kétszer is megmozdult a föld, először 19:46 perckor 4,6-os erősséggel, Lippa közelében. Ezt követően 21:55 perckor 4,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett Aradtól 12 km-re. A határ közelében több Békés vármegyei településen, így Békéscsabán is érezték a lakosok a rengést. Akadt, aki alatt váratlanul megmozdult a fotel, a kanapé, virágok lengtek ki csukott ablakok mellett. Másoknál a kutya viselkedett nyugtalanul, az üveges szekrény, redőny kezdett remegni. Az ELK FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba károkról nem érkezett bejelentés. A rengés 9 kilométeres mélységben történt, epicentruma Aradtól 23 kilométerre, Temesvártól 49 kilométerre, Békéscsabától 75 kilométerre volt.

Heten sérültek meg békéscsabai tűzesetekben tavaly

Amíg 2021-ben 941 bejelentést kaptak a békéscsabai hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területéről, addig tavaly 867-et – ismertette a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén Viczián György tűzoltó alezredes. A tűzoltóparancsnok kiemelte, Békéscsabára tavaly 509 alkalommal vonultak, ami 45-tel kevesebb, mint az előző évben. A tűzesetek száma 174-ről 192-re emelkedett, heten sérültek meg, hárommal többen, mint a korábbi esztendőben, viszont már hatodik éve nem vesztette életét senki sem lángok miatt a városban. A műszaki mentések száma 380-ról 317-re csökkent: ezek közül 116 viharhoz köthető, 43 közlekedési balesethez, 17 szén-monoxid-mérgezéshez.

Új orvosok állnak munkába három körzetben

Új doktor lesz három békéscsabai orvosi körzetben; ismertette sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester és Paláncz György tanácsnok. A Lencsési lakótelepen, a 17. számú háziorvosi körzetben – ahol korábban a tavaly elhunyt dr. Ferenczi Attila gyógyította a betegeket – a jövőben dr. Janurik István rendel majd. A Békéscsabán élő szakember a mai napig Kardoson, Örménykúton, Hunyán és Csabacsűdön segíti a hozzá fordulókat. A 3. számú háziorvosi körzetet ellátó dr. Ágoston Katalin bejelentette, jövő évtől nyugdíjba vonul. A praxis kapcsán megállapodást is kötött a békéscsabai, Debrecenben diplomázott dr. Vlcskó Luca általános orvossal, háziorvostan szakorvosjelölttel, aki idén ősszel szakvizsgázik. A 2. számú házi gyermekorvosi körzetben dr. Huszár Ildikó megy nyugdíjba, a praxisjogot a Békéscsabán élő Bujdosóné dr. Kovács Bernadett gyermek- és infektológus szakorvos vesz át, aki eddig a kórházban dolgozott.

Öt óvodavezető kapott újra bizalmat

Öt intézményvezetőről döntött nemrég tartott ülésén a városi közgyűlés. A korábbi igazgatókat nevezték ki újabb öt évre, mindannyiukkal elégedettek voltak a városvezetők mellett a nevelőtestületek és a szülők is. Így augusztus 1-jétől 2028. július 31-ig megbízták a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda vezetésével Pribelszki Péter lvánnét, a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda irányításával Kócsi Sándornét, a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ igazgatásával Szegfű Ferencnét, a Békéscsabai Tündérkert Óvoda vezetésével Hrabovszki Zoltánnét, a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda irányításával pedig Nagyné Kerekes Anikót.

Finnországban jártak az andrássysok

A finn Athénnak is nevezett, komoly szellemi bázisnak mondható Jyväskylä városában járt és töltött egy hetet nemrég a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tíz diákja és hat pedagógusa – ismertette Malatyinszki Edit, a középiskola tanára. Megnéztek több órát, valamint közös programokon is részt vettek az ottani fiatalokkal, kollégákkal. A pedagógusok a finn oktatási rendszer sajátosságait is tanulmányozták, amelyben komoly szerepet kap a fenntarthatóság. Emellett továbbképzésen, nemzetközi módszertani konferencián jártak. A diákok is bekapcsolódtak a tanítási órákba, részt vettek olyanon is, ami itthon nincs, például főzés- és sütésórán.

Nyárfapihe gyulladt meg

Meggyulladt az elszáradt aljnövényzet, valamint az árokban felgyülemlett nyárfa pihe hétfőn délután Békéscsaba közelében, a 4239-es út mentén. A megközelítőleg ezer négyzetméteren égő vegetációt a helyi hivatásos tűzoltók oltották el vízsugárral és kéziszerszámok segítségével, majd a területet átvizsgálták.

Századik születésnapost köszöntöttek

Május 12-én töltötte be 100. életévét dr. Vastagh Pál, és a 13-ai családi rendezvényt követően, ebből az alkalomból köszöntötte otthonában hétfőn az önkormányzat nevében dr. Bacsa Vendel. A jegyző a város ajándékaival, emléklappal, virágcsokorral, festménnyel érkezett. Az ünnepelt szerint a hosszú élet titka a tisztesség, a családtagok megbecsülése, no meg az, hogy az ember szeresse a hivatását. Az államigazgatásban – járási, városi, megyei szinten – dolgozott évtizedeken át, mindig betartotta a jogszabályokat, elmagyarázta, mi miért történik. Élt Orosházán és Szarvason is, 1959 óta lakik Békéscsabán. Bár gondozók is segítik a hétköznapokban, képes ellátni saját magát.

Jótékonysági gyermeknapot tartottak

Gyereknapot rendeztek hétfőn a gerlai városrész helyi általános iskolájának udvarán. A rendezvény célja egy adománygyűjtés volt és az, hogy felhőtlen szórakozást nyújtson a résztvevőknek. Szőke-Szűcs Dóra ötletgazda, társszervezője elmondta, a rendezvényt jótékony céllal szervezték, azért, hogy az óvodások el tudjanak menni kirándulni, hiszen ezt sokan nem biztos, hogy meg tudják engedni maguknak. A céljuk volt összehozni az embereket, a családokat, a szülőket, azokat, akik Gerlán élnek – fogalmazott. A gyermeknapra ugrálóvárral, csillámtetoválással, arcfestéssel készültek, emellett volt vásár is kézműves termékekből.

A Samodai-Szies Duó koncertezett a Bartókban

A Samodai-Szives Duó koncertezett Békéscsabán, a Bartók Béla Zeneiskolában hétfőn este. A zenekar 2017 óta viszi színpadra világszerte a magyar újzenei produkcióikat, a Xenorigint most a franciaországi turné előtt mutatták be Békéscsabán. A duó több szinten is kötődik Békéscsabához. Itt vették fel nemzetközi szinten terjesztett albumjaikat, Szives Márton pedig a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium tanáraként dolgozik.