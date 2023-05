Halálos baleset: fának ütközött egy autó Békéscsaba határában

Fának ütközött egy személyautó kedden délután Békéscsaba határában, Felsőnyomásnál, egy mellékúton. A sofőr, aki egyedül volt a kocsiban, a helyszínen életét vesztette. A baleset a 47-es számú főút Mezőberény felé vezető szakaszáról leágazó egyik mellékúton történt, így a helyszínelés a főutat nem érintette. A katasztrófavédelemnél közölték, hogy a sofőrt a város hivatásos tűzoltói emelték ki a járműből feszítővágó segítségével.

Szelekovszky László tartott előadást Petőfiről

Szelekovszky László nyugdíjas természetvédelmi szakember tartott előadást a Békés Megyei Könyvtárban Séta Petőfivel és Júliával címmel a napokban. Mint mondta, azért ezt a címet adta, mert Petőfi is úgy élt, hogy mindig sétált. Elmesélte például, hogy Debrecenben rossz körülmények között élt a költő, és onnan indult el Pestre, gyalog. Egy hét alatt ért oda, szélben és esőben. Selmecbányára is elment, mert mindenáron színész akart lenni, de ez végül nem teljesült – majd innen két hét alatt jutott vissza Pestre. Ez csupán két példa arra, mekkora utat volt képes megtenni Petőfi gyalogolva – írja a Beol.hu hírportál.

Tizenöt tonna sittet raktak le Békéscsaba határában

Felújítási, bontási munkákat végzett egy csabai férfi a háza udvarán tavaly nyáron, ami után megbízott egy szintén csabai férfit azzal, hogy szállítsa el tőle az építési törmeléket egy, a város határában lévő üres telekre. A földterület tulajdonosa viszont nem tudott erről. A teherautós összesen 11,5 köbméternyi törmeléket vitt el a 29 éves férfi udvaráról, aki több mint 200 ezer forintot fizetett ezért. A közel 15 tonna törmelékről egy szomszédja értesítette a telek tulajdonosát, aki bejelentést tett a rendőrségre. A rendőrök hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt a sitt tulajdonosa, a szállítást végző férfi, illetve a leborításnál közreműködő férfi ellen is büntetőeljárást indítottak. Az ügy iratait a napokban továbbították az ügyészségre.

Harmincéves lett a közösségfejlesztők egyesülete

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a napokban ünnepelte megalakulásának 30 éves évfordulóját Békéscsabán. Fotók, filmek segítségével idézték fel a jelentősebb mérföldköveket, azaz a település-közösségfejlesztő munkákat a megye településein. A tagok úgy nyilatkoztak, számukra az egyesület a fészek melege, közösség, baráti társaság, tanulás, kapcsolatépítés, kapcsolati háló, gyökér és kötődés Békés megyéhez, a csapat tagjaihoz, szakmai fejlődés, szemléletformálás, valmaint részvételi lehetőség a megye civil szektorának erősítésében.

Gyerekzsivajtól lesz hangos a Lencsési

Idén május 20-án, szombaton rendezik meg az immár hagyományos gyermeknapi előzetest Békéscsabán a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren – adta hírül Takács Péter, az intézmény igazgatója. A programok között minden gyermek megtalálhatja a kedvére valót, hiszen lesz többek között kishalfogó verseny, szabadtéri játszóház, Kacagó Bábszínház, Tücsök Peti, és persze rengeteg palacsinta.

Megérkeztek a heti, békéscsabai szennyvízadatok

A tizenkilencedik héten is vizsgálták a szennyvizet Békéscsabán. Az előző hetekben jellemző stagnálás után ismét enyhe csökkenés tapasztalható a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációjában. A vizsgált települések többségénél továbbra is stagnálás látható. Békéscsabán a koncentráció mérsékelten emelkedett szinten van.

Fenntarthatósági témahét volt az Andrássy Gyula gimnáziumban

Boldogságfalat alkottak, salátát és plakátot készítettek, szemetet szedtek, kirándulásokon jártak, előadásokon vettek részt – többek között így telt a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tanulói számára a nemrég szervezett fenntarthatósági témahét. Bereczki Márta, az intézmény igazgatóhelyettese elmondta, a cél az volt, hogy a fenntarthatóságra nevelést beépítsék a középiskola napi működésébe; hogy a fenntarthatóság elvei a diákok számára is természetesek legyenek. Ezáltal pedig a fiatalok a környezetük és egészségük megóvására elkötelezett felnőttek legyenek a későbbiekben. A programot öt pillérre építették.

Bázisintézmény címet kapott ismét az Andrássy

Újabb három évre, 2026-ig, immár harmadik alkalommal nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium – ismertette Szabó László igazgató. Kiemelte: ez az eredmény a diákok, a pedagógusok és a szülők együttes sikerének számít. Sorolta, hogy az Andrássy évek óta szervez vármegyei szintű, angol és német nyelvű retorikai versenyt, amelyen kreatív témákat dolgoznak fel a fiatalok. Kortárssegítő képzést indítottak a kilencedik évfolyamos tanulóiknak, a diákok játékosan és műhelymunkák során segítik egymást az önismeret fejlesztésében, az iskolai identitás erősítésében. Rendszeresen tartanak témaheteket, csatlakozva az országosan meghirdetett projektekhez.

Békéscsabán is sok a skarlátos kis beteg

Dr. Poros Anna békéscsabai házi gyermekgyógyász elmondta, a skarlátosok száma idén körülbelül tízszer annyi, mint a tavalyi ilyenkor. Április közepéig az országban több mint háromezer beteget jelentettek, de máig minden héten látnak a békéscsabai rendelőkben is legalább két-három beteget körzetenként. Az orvosok azt tapasztalták, az utóbbi időszakban más fertőző betegségekbe is több gyermek beleesett. Ismertette, a skarlátos betegnél általában csúnyán kipirosodik a bőr, amiből a kiütések enyhén kiemelkednek. Élénk vörösek, de az arcot nem érintik. A pirosság ezen a területen inkább lázrózsa, de a száj környéki halvány szín, és az úgynevezett skarlátnyelv, vagy málnanyelv jellemző a kórra. Az ízlelőbimbók pedig a gyulladás következtében erőteljesen kiemelkednek. A skarlát spontán is gyógyulhat, de kezeletlenül három hétig is fertőzhet a beteg.