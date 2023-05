Békés vármegye egyik legszebb helyének nevezte a Bihari Madárvártát és környékét dr. Tirják László, a nemzeti park igazgatója, hozzátéve, igen gazdag, változatos élővilággal rendelkezik, mivel ugyanúgy megtalálhatók az erdők és a puszták, mint a vizes élőhelyek a halastavak révén.

A rendezvény központi helyszíne a Bihari Madárvárta volt, de a kíváncsiak terepjáróval és traktorral felfedezhették a halastavakat is, szakértő mutatta meg, hogy milyen madarak találhatók a területen, a búbos vöcsöktől a kanalas gémen át a réti sasig. Azok, akik inkább a növényeket kedvelik, botanikai túrán vehettek részt, felkeresve a védett gyöngyszemeket. Emellett, közben egész nap színpadi programokkal – amelyek során helyi, környékbeli csoportok léptek fel – szórakoztatták az eső után beköszöntött jó időnek hála ismét szépszámú közönséget.

A medencénél különféle kopoltyúsokat simogathattak a gyermekek.

Makra Tibor polgármester elmondta: az önkormányzat az immár kilencedik alkalommal szervezett, rendre nagyjából ezer érdeklődőt vonzó rendezvény sikeréhez kisvonattal járult hozzá – amely folyamatosan közlekedett a falu és a Bihari Madárvárta között –, illetve a bográcsokban szürkemarhapörkölt készült. Arra is lehetőséget adtak, hogy az érdeklődők megnézzék a településen a Szabó Pál Emlékházat és a falumúzeumot. Úgy véli, az esemény öregbíti Biharugra hírnevét, és kiemelte, a településen az ország második legnagyobb halastórendszere található.

A gyermekekre egy öt állomásból álló természetismereti vetélkedő is várt, növényeket és állatokat kellett felismerniük.

A Biharugrai Halgazdaság Kft. munkatársai számos érdekes eszközt mutattak be: köztük különböző lyukbőségű hálókat, amelyek a mérettől függően ivadékok, egy- vagy többnyári kopoltyúsok fogására alkalmasak. De volt Tüskevárból ismert rákcsapda, valamint egy- és kétszárnyas varsa, továbbá planktonháló is. Amíg a medencében a gyerekek pontyot, amurt, kárászt, keszeget, harcsát simogathattak, addig a mikroszkópban pontylárvákat, planktonokat, rákokat fedezhettek fel. A cég kóstolóval ugyancsak készült, füstölt halat és halikrakrémet kínáltak.

A vetélkedőn pecséteket gyűjtöttek ajándékokért.

A gyermekeknek meghirdetett természetismereti vetélkedő öt állomásból állt, ahol pecséteket gyűjtöttek ajándékokért, nyereményekért cserébe. Az első helyszínen állatokat, növényeket ismertek fel tollak, agancsok, valamint préselt levelek alapján. A másodiknál és harmadiknál pedig a képek alapján mondták meg, hogy pontosan milyen madárról, halról vagy békáról van szó. Izgalmas volt a negyedik pont, a torony, ahol a Kis-Sárrét élővilágát mutatták be. Itt fel is mászhattak a toronyba, ahonnan az akár 300-400 méterre is ellátó távcsővel barna rétihéjára, piroslábú cankóra, batlára, nagy kócsagra, vörös gémre vadászhattak. Az ötödik állomáson a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel ismerkedhettek meg: a fiatalok kirakóztak; megtudták, hogy a barkóscinege az év madara idén; illetve számos szóróanyagnak köszönhetően azt is, hogy milyen egy madárbarát kert.