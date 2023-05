Két éve jött létre az a támogatási szerződés, amely szerint a kormány a Magyar Falu Program keretében 2 milliárd forint támogatást nyújt a vasúttársaságnak kistelepülési vasútállomások fejlesztésére – emlékeztettek a rendezvényen.

Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, hogy amikor egy vasi faluból Szombathelyre járt gimnáziumba, a 90-es évek közepén, rendszeresen megfordult a szombathelyi vasútállomáson, amelyet akkor sem korszerűnek, sem utasbarátnak nem lehetett nevezni. Aztán amikor egy osztrák faluba érkezett, meglepődött, hogy mekkora különbség van egy, a kommunizmus miatt leszakadt és egy nyugati ország vasútállomása között.

Javultak a falvakban élők körülményei

Hangsúlyozta: amikor 2018-ban meghirdették a Magyar Falu Programot, az volt a cél, hogy javítsák a falvakban élők életkörülményeit. Ebbe beletartozik ugyanúgy a modern orvosi rendelő, mint a megújult járda és út, a bővített játszótér, a rendezvényeknek otthont adó közösségi tér, de sok önkormányzat szerzett be kommunális eszközöket is az elmúlt években. Kiemelte azt is, hogy a falusi családi otthonteremtési kedvezménynek hála egyre több a gyermek a falvakban.

Ugyanakkor a falusiak nem zárkóznak be, hanem kimozdulnak, közlekednek, legyen szó akár iskolába vagy munkába járásról, akár csak kirándulásról. Ezért a közlekedés feltételein szintén szükséges javítani. Ezért újítanak fel folyamatosan mellékutakat – ahogy tették azt Okány térségében is –, de vannak, akik a tömegközlekedést veszik igénybe. A helyiek, illetve azok, akik a településre érkeznek, immár korszerű vasútállomással találkozhatnak.

Fontos a vidék támogatása

A vidék, a kistelepülések támogatásának fontosságát emelte ki dr. Kovács József országgyűlési képviselő, aki szerint ebben komoly szerep jut a Magyar Falu Programnak. Elmondta: Okányban egy csaknem 120 éves, a település számára emblematikus épületet sikerült eredeti állapotába felújítani, a 2 milliárd forintos keretösszegből több tízmillió forintot fordítottak erre a célra.