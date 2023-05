Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy ilyen szervezetekkel dolgozhatnak együtt. Lényeges, hogy minél több potenciális véradót érhessenek el, és szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a véradás mennyire fontos, mert a vér az egyes beavatkozásoknál semmi mással nem pótolható.

– Ezért minél több ilyen akcióra lenne szükség – tette hozzá. Tóth Zoltánné szerint a helyszín kiválasztásának is van jelentősége. Örömteli, hogy az egyik egy munkahely, ahova most az önkéntesek is betérhetnek, a Marzek Kner Packaging Kft. – ezt a cég egyik igazgatója, Klaukó Ákos is kiemelte a sajtótájékoztatón –, a másik pedig egy forgalmas bevásárlóközpont.