A Háromváros Kerékpáros Fesztivált tavaly rendezték meg először, egyfajta jogutódjaként a Háromváros Sportfesztiválnak – fogalmazott köszöntőjében Opauszki Zoltán. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, a rendezvény ötletgazdája Békéscsaba, ám a főszervezői, házigazdai tevékenység a három város között évről-évre rotációban valósul meg. Hozzátette, idén Békés vállalta magára ezt a szerepet.

Mint kiemelte, mindhárom településen gazdag és sokrétű programkínálat várja az érdeklődőket. Hangsúlyozta, a három város összefogása erősíti a térségi gondolkodást.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, településük idén ünnepli várossá nyilvánításának ötvenedik évfordulóját, így ehhez kapcsolódva szombaton Békésről indul a fesztivál részeként életre hívott körtúra is, ami mintegy 50 kilométeres lesz. Emellett már pénteken is fogadnak osztályokat Dánfokon, illetve a szomszédos, Kettős-Körös partján elhelyezkedő kikötőben.

A további részletekről kifejtette, a szombat a Háromváros Kerékpáros Körtúráról szól, ami 8 órakor a békési kishajó-kikötőből startol, és a Dánfoki Üdülőközpontban ér célba. A kihívást teljesítőket meglepetéssel és ajándéksorsolással is várják.

Vasárnap pünkösdi királyválasztást tartanak a rendezvénygödörben, míg délután városismereti kerékpártúrát szerveznek Mucsi András önkormányzati képviselő, a település kiváló ismerője vezetésével.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere kiemelte, a három város számos téren, így a kerékpáros turizmus területén is együttműködik. Kitért arra, hogy Békésen, Békéscsabán és Gyulán is jelentős számban használják a kerékpárt, és mindhárom helyen kiemelten fontos a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. A polgármester kifejtette, Gyulán a várkertben tartják a programokat, ahol a pálinkafesztivál is zajlik, amelynek programjai szombaton 12.30-ig ingyenesen látogathatók. A helyszínen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya egészségügyi szűrővizsgálatokat tart majd. A kerékpárosok 8.30-tól gyülekeznek, egyedi kerékpárokból kiállítást rendeznek, illetve indulás előtt lesz keringésfokozó torna. A békési csapat 9 órakor érkezik meg Gyulára, és azt követően, 10 óra körül indulnak majd tovább Békéscsabára. A túrát teljesítők kedvezményes belépővel látogathatják a Gyulai Pálinkafesztivált.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, május 26-án, pénteken 15 órától adják át az Év kerékpárútjának választott Wenckheim turista- és kerékpárutat.

Ugyanezen a napon délelőtt 9 órakor várhatóan Révész Máriusz államtitkár részvételével Térségi Aktív Konferenciát szerveznek a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az új békéscsabai bábszínház avatása is ezen a napon lesz. A polgármester hozzátette, Békéscsabán is tartanak Krenfi kerékpár-kiállítást, szintén pénteken lesz BMX verseny az extrém sportpályán. Ismered Békéscsabát? címmel pedig kerékpáros túraversenyt hívnak életre.

A szombati főprogram részeként a kerékpárostúra olyan dél körül érkezik majd meg a Szent István térre, onnan 13 órakor indul a mezőny Békésre.



Emlékérmet kapnak a távot teljesítők Opauszki Zoltán elmondta, az említett május 26-i konferenciára zajlik a regisztráció, számos érdekes előadás lesz az aktív turizmus témakörében. Hozzátette, a Háromváros kerékpáros körtúrára a regisztráció a napokban megnyílt. Mindenki, aki az 50 kilométert teljesíti és mind a három településen beszerzi az állomáshelyen a pecsétet, megkapja a körtúra emlékérmet. Természetesen rövidebb távot is meg lehet majd tenni a kihívás részeként.