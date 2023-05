A fesztiválnak helyet adó Béke sugárúton már szombaton délelőtt is hömpölygött a tömeg, több standhoz szinte lehetetlen volt odajutni, annyian vásároltak a különleges virágokból, illetve növényekből.

– Idén az ország valamennyi tájáról érkeztek kiállítók a Gyulai Virágok Fesztiváljára. A legmesszebbről Győrből jöttek, de sokan hozták el Budapest környékéről is virágaikat, növényeiket, termékeiket – nyilatkozta szerkesztőségünknek Szászné dr. Várkonyi Adrienn. Gyula főkertésze elmondta, egynyári virágból van a legtöbb, de évelőkkel, faiskolai termékekkel és speciális növényfajtákkal, például tavi rózsákkal, különböző pozsgásokkal és kaktuszokkal is találkozhatnak a vásárlók, a nézelődök. A palettáról nem hiányoznak mediterrán növények, a pálmák, a leanderek, a citrusfélék, de sivatagi, illetve hawai rózsából is választhatnak az érdeklődők. Két standon gazdaboltszerű kínálat is elérhető, növénytároló edények és virágföld is kapható, de fa kerti bútorok, növénytartó ládák, valamint kaspók kerámiák is megvehetők. A növényekre visszatérve, a török szegfűtől a kefevirágon keresztül chili paprikán át rengeteg termékből válogathatnak a kertészkedni vágyók. Májusi Virágálmok címmel virágkötészeti kiállítás is megtekinthető.