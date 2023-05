Az MME azt is kiemelte, a megújult adatbázisban a korábbi fészkelőhelyek és számlálások adatai is hozzáférhetőek. A felhasználók több ezer fotó között böngészetnek, az egyesület pedig abban reménykedik, hogy sok ezer új adat kerül a rendszerbe a következő évek során. Azért, hogy ezt megkönnyítsék az adatbázisok használatát bemutató videós segédletet is készítettek.

Az EU LIFE Nature alapja által a „Közösen a természetért” pályázat keretében támogatott Fecskeles az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának egy következő állomása. Ennek fő célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe.

A Fecskeles mellett folyamatosan gyűjti az adatokat a tavaszi és kora nyári időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, valamint a Gólyales.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tervei között szerepel még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció is.