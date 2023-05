Czeglédiné Szappanos Anita, az intézmény igazgatója elmondta, iskolájuk idén februárban nyújtott be pályázatot a Hűsítő ligetek elnevezésű kiírásra, amelyen különböző előzetes feltételeknek kellett megfelelni.

– Intézményünkben az első udvarrész szépen fásított, parkosított, a hátsó udvart szeretnénk még szebbé tenni, ezért is pályáztunk – tette hozzá. Mint kiemelte, öt fát, egy-egy mezei juhart, türkszilt, ezüsthársot, két hegyi juhart, valamint tíz mirtuszlonc cserjét nyertek. Az igazgató kifejtette, a fa- illetve növényültetés különlegessége az volt, hogy a 10 millió Fa Alapítvánnyal közösen hívta életre a pénzintézet a pályázatot, és a civil szervezet tagjai már előzetesen segítették a munkát, tanácsot adtak, hogy hova érdemes ültetni a növényeket, hol ideálisak a körülmények. Emellett az iskolában kiválasztották az intézmény 9.a osztályát, amelynek tagjai örökbe fogadják a fákat, cserjéket, és egészen az érettségiig, illetve a technikusi vizsgáig ők fognak öt éven át gondoskodni azokról.

– Hisszük, hogy a környezet nevel, s ha szép a környezet a diákok is vigyáznak rá. Ezért is fordítunk kiemelt figyelmet a parkosításra – hangsúlyozta Czeglédiné Szappanos Anita. A fák ültetéséhez a talaj- és földmunkákat a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. végezte el. Nagy László, a K&H területi vezetője elmondta, évek óta előtérbe helyezik a fenntarthatóság kérdését, és a Hűsítő ligetek program is ezt a célt szolgálja.

– A kezdeményezés részeként országos szinten 1110 cserjét és bokrot, valamint 550 fát tervezünk telepíteni – szólt a kezdeményezés hátteréről. Mint kifejtette, azért esett a választásuk oktatási intézményekre, mert a fenntarthatóság, illetve a környezetvédelem kéz a kézben jár, és a jövőben biztosan beépül majd pedagógiai programokba, a diákok életérzésébe.

– Idővel pedig a diákok és a pedagógusok hűsölhetnek is majd a fák árnyékában – fogalmazott. Országosan ötszázan pályáztak, és abból száz intézményt választottak ki.