Az egyesület a kezdetektől fogva fontosnak tartja a magyar fodrász, kozmetikus és körmös szakma összetartását, a szakmai versenyek és kurzusok indítását és szervezését. Az ország legjobb szakemberei támogatják a tanulni, fejlődni vágyókat, hogy hazai és nemzetközi szinten is a legmagasabb minőségben képviseltethessék magukat a versenyeken. Ennek a szakmai közösségnek az aktív tagja oktatóként, versenyzőként is a szakmájában ötvenhat éve megállás nélkül dolgozó Cseh István orosházi mesterfodrász, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Hazai és nemzetközi fodrászversenyek bajnoka, majd zsűrije, az utánpótlás nevelője, aki tavaly a Békés Megyei Hírlapban a hét embere is volt.