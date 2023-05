Április 19-én indult útnak, tizenöt kilós csomaggal a háta mögött tekert napi 120-150 kilométert. Túráját sokan kísérték a közösségi oldalon is, a beérkezés előtt Balogné Süli Beáta szólította meg az érdeklődőket, szorgalmazva, hogy az utolsó kilométereket többen együtt tekerjék a településre Zipperer Viktorral. A Gácsér Béláné vezette Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány is csatlakozott a kezdeményezéshez, a téren családtagok, rokonok, ismerősök, barátok, kollégák fogadták a sportembert, sőt Kraller József polgármester is a kerékpározókkal tartott. Elmondta, az esős időjárás ellenére szívet melengetőre sikerült a fogadtatás.