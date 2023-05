Azért is hatékonyabbak az utak fölé szerelt fix készülékeknél, mert forgathatók, vagyis a kétirányú forgalmat is képesek figyelni. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk, így a sofőrök sosem tudhatják, milyen irányban ellenőrzik az utat a rendőrök.

A rendőrség 2016 áprilisa óta üzemeltet 365 darab fix sebességmérőt országszerte, ezek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják a Véda-rendszert. Ebből a 160 darab ARH CAM–S1 típusú traffipaxból raknak be egyre többet a traffiboxokba – az ő megfogalmazásukban: ideiglenesen. Az ORFK erről korábban azt közölte, a sebességmérő eszközök elhelyezésének gyakorisága a területileg illetékes rendőri szerv döntésétől függ.

Békés vármegyében eddig Békéscsabán, a Kolozsvári utcában, illetve a Lencsési úton volt ilyen traffibox, míg az ORFK tájékoztatása szerint Békés vármegyében Gyulán, a Temesvári úton lesz év végéig traffibox.