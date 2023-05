A Békés vármegyei Bojli Garázs elnevezésű csapat Gebei Béla (Gyula), Farkas Bence és Laukó János (egyaránt Gerla) összeállításban 298,37 kilogramm hallal győzött az összfogást tekintve. A legnagyobb pontyot, ami egyben Tisza-tavi rekord is, Gebei Béla fogta a parttól számítva 600 méterre, a ponty 30,37 kilót nyomott.

A 40 csapatot felvonultató nemzetközi versenyen a helyek sorsolása után Abádszalóknál vert sátrat szó szerint a Bojli Garázs. Az IWCC nagyhalfogóverseny, vagyis a tíz kiló alatti pontyok nem számítottak az összesítésbe. A győztes csapat először indult ilyen összeállításban, de a siker mutatja, hogy nagyon jól működtek együtt. A csalit Laukó János állította össze, aki több mint 20 éve foglalkozik azzal, hogy a legjobb bojlikat (speciális csalikat) fejlessze ki.

A győzelem anyagilag is jól hozott a konyhára a Bojli Garázsnak.

A győzelem anyagi elismeréssel is járt, a győztes csapat kétmillió forintot nyert, a legnagyobb halért pedig Gebei Béla 800 ezer forintot kapott. A napi legnagyobb fogást is díjazták. A már említett 30,37 kilós ponty – amit május 11-én, 15 óra 50 perckor fogott Gebei Béla – még plusz százezer forintot hozott a konyhára. Ugyanennyit kapott Farkas Bence is, aki az egyik napon egy 18,25 kilós ponttyal diadalmaskodott.

Gebei Béla a szombati eredményhirdetés után boldogan annyit mondott: mertek nagyot álmodni a verseny előtt, de még mindig nem nagyon hiszik el, hogy az álmukból valóság is lett.