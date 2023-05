Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője nemrégiben Lőkösházán munkamegbeszélésen találkozott Szűcsné Gergely Györgyi polgármesterrel és Vásárhelyi László alpolgármesterrel.

– Beszélgetésünk egyik fő témája az a nagyon fontos vasútfejlesztési beruházás volt, aminek eredményeként a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakaszon a jövőben két vágányon zajlik majd a vasúti közlekedés – hangsúlyozta Erdős Norbert.

– Emellett megújul a vasútállomás is, az utasok biztonságának érdekében magas peronokat, valamint hozzájuk tartozó peronlifteket alakítanak ki, valamint gyalogosaluljárót is létesítenek. A zaj csökkentése érdekében 1766 méter hosszon zajárnyékoló falakat is telepítenek.