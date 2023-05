Nagyméretű fa dőlt villanyvezetékre Békéscsabán

Egy nagyméretű fa villanyvezetékre dőlt szerdán délután a Veszei utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a vezeték kiszakaszolását követően, az áramszolgáltató munkatársaival közösen, motoros láncfűrész segítségével a növényzetet eltávolították, majd a területet megtisztították. Az érintett utcában a műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben. Az eset során senki sem sérült meg.

Az agrárkamara békéscsabai székházba is bevihetik zsákokban a terményt a felajánlók

A gazdák szolidaritásának ünnepe a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, mely egyre szélesebb összefogással zajlik. A mottó idén sem változott: „Egy kenyéren vagyunk.” Ebben az évben hat gyűjtőponton fogadják Békésben a gazdák búzafelajánlásait. Emellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés Vármegyei Igazgatóságára, a békéscsabai székházba is bevihetik zsákokban a terményt a felajánlók. Május 20-án pedig a felvidéki Hanván tartják a Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepséget.

Több diákot vesznek fel a békéscsabai Vandháti úti iskolába

A tankerületi központ által fenntartott Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményi átszervezése is szóba került a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén, amikor a grémium véleményezte azt. Az átszervezés lényege, hogy Békéscsabán, a Vandháti úton a maximálisan felvehető tanulók számát 120-ról 135-re növelik, míg a gyulai, Szent István úti két telephelyet megszüntetik.

Gyorshajtók és motorosok miatt kérték a rendőrség segítségét Békéscsabán

Továbbra is a legbiztonságosabb megyei jogú városok között szerepel Békéscsaba – ez is kiderült a városi közgyűlés csütörtöki ülésén, amelyen a rendőrség beszámolt előző évi tevékenységéről. A grémium tagjai biciklisek, gyorshajtók, szabálytalanul parkoló autósok miatt kértek segítséget, ezekben egyébként történtek intézkedések. Dr. Bede Sándor rendőr ezredes, a város rendőrkapitánya ismertette, folytatódott a kedvező tendencia, 8,5 százalékkal mérséklődött a regisztrált bűncselekmények száma. Az eredmények a közös munkának tudhatók be, kiemelte az együttműködést az önkormányzattal, a közterület-felügyelettel, a polgárőrökkel.

Már ültetik az egynyári virágokat Békéscsabán

A napokban a Kossuth téren és a Szent István téren is elkezdték a szakemberek az egynyári virágok kiültetését – ismertette Szarvas Péter. A polgármester részletezte, a virágágyások beültetése komoly tervezést igényel, hiszen a város számos helyszínén, közel 1300 négyzetméteren díszítik majd a köztereket színpompás egynyári növények, többek között begóniák, petúniák, napvirágok, bársonyvirágok, muskátlik. A növények telepítése az időjárás függvényében várhatóan négy hetet vesz igénybe.

Félszáz programmal készülnek a nagyszabású gyermeknapra

Több mint félszáz ingyenes programot kínál május 28-án, vasárnap délután, 14 és 18 óra között a Munkácsy Negyedben négy intézmény, azaz a Békés Megyei Könyvtár, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Munkácsy Mihály Múzeum és a Napsugár bábszínház a nagyszabású városi gyermeknap keretén belül – ismertették a szerdán a kulturális központban tartott sajtótájékoztatón. A pünkösdi hétvége azonban nemcsak a gyermeknap miatt ígérkezik izgalmasnak, hiszen ekkor zajlanak majd a Háromváros Kerékpáros Fesztivál, valamint a 10. Színházi Olimpia helyi eseményei is. Hozzátette, a részletes programok megtalálhatók a Munkácsy Negyed, a város és az intézmények honlapjain.

Kiderült, hogy miért zuhant le egy vitorlázó Csabán

Életveszélyes sérüléseket szenvedett az a pilóta, aki vitorlázó repülőjével tavaly nyáron lezuhant. A nyomozás azt állapította meg, hogy felszállás előtt nem jól rakta össze a gépét, ezért került bajba. A rendőrség az eljárás iratait továbbította az ügyészségre.

Agrárium 2023: képet kapnak a csabai mezőgazdaságáról is

Agrárium 2023 néven mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A 2023. május 15. és július 15. között zajló összeírás célja, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal valósághű képet szolgáltasson a magyar mezőgazdaság helyzetéről, illetve az agrárszektorban bekövetkezett változásokról. Az összeírás több Békés vármegyei települést érint, így egyebek mellett Békéscsabát is.

Elismerték a díjazottakat Békéscsabán

Kimagaslóan szerepeltek a Békés vármegyei alkotók a Magyar Kézműves Remek pályázaton. Csütörtökön a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara békéscsabai ünnepségén a díjazott alkotásokból kiállítást is nyitottak, hogy jelképesen közvetítsék az országos elismeréseket, bemutassák az alkotókat. Idén a tizenkét Békés vármegyei pályamunkából nyolc érdemelte ki a Kézműves Remek díjat. Dr. Orosz Tivadar, a vármegyei kamara elnöke elsőként a bihari, debreceni és palóc cifraszűrt készítő Szőke Péternek nyújtotta át az elismerő oklevelet, aki a Remekek remeke díjat is megkapta. Elismerésben részesült Komárné Papp Margit, aki székely felcsíki női viseleteivel nyűgözte le az országos zsűrit, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, aki kilim szőnyegeivel, és Kocsor Imréné, aki hollandi kosaraival remekelt. Oklevelet kapott Farkasné Kun Anikó, aki gyulai viseleteivel, Lukács Eszter Mária, aki békési szűcshímzéseivel, valamint Barcsay Andrea, aki fazekastermékeivel vívta ki a rangos elismerést.