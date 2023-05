Törölközőért könyvtártagság járt Békéscsabán

Nemzetközi törölközőnap zajlott csütörtökön a Békés Megyei Könyvtárban. A program lényege, hogy aki egy törölközővel tér be a bibliotékába, és egy fantasy könyvet, vagy képregényt kölcsönöz, annak fél évre szóló ingyenes könytártagság jár. Szalai Edittől, a könyvtár munkatársától megtudtuk, május 25-én tartják világszerte a törölközőnapot, amely során Douglas Adams angol sci-fi-íróra emlékeznek. Könyvtárukban a szerző több műve is kölcsönözhető. Leghíresebb közülük a Galaxis útikalauz stopposoknak, melyben a főhős egy törölköző segítségével járja be a galaxist. Innen ered a törölközőnap is.

A szakmák sztárjait jutalmazta a kamara Békéscsabán

Tizenegy diák jutott be Békés vármegyéből a szakmai versenyek döntőibe, amelyet a napokban rendeztek Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál keretében. A rendkívül eredményesen szereplő tanulókat és felkészítőiket szerdán köszöntötték Békéscsabán, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Penza lakótelepi székházában. Mint kiderült, Gyöngyösi Emerita, Petrus Rózsa, Szabó Dániel, Botos Zoltán, Hegedűs Martina, Sárik Dániel, Zsilinszki Zsolt, Gera Gara Attila, Csík Boglárka és Juhász Emília nyújtott kimagasló teljesítményt a Szakma Sztár Fesztiválon.

Megújultak Schéner Mihály csabai köztéri alkotásai

Megújultak a száz éve született Kossuth-díjas művész, Békéscsaba díszpolgára, Schéner Mihály köztéri alkotásai a Szigligeti utcai játszótéren, amelyeket a csütörtöki ünnepséget követően rögtön birtokba is vettek a gyermekek. A rendezvényen Péter Erika költő, író olvasta fel Ördögjárás című művét, valamint felléptek a Szigligeti utcai óvoda gyermekei is. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy az alkotások immár méltó módon, hűen tükrözik a művész munkásságát, hitvallását.

Művelődési szakmai napot tartottak

Közös Kincseinkért címmel tartott közművelődési szakmai napot a Nemzeti Művelődési Intézet, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete csütörtökön Békéscsabán. A rendezvény célja az volt, hogy a közművelődésben dolgozók egy közös párbeszéd folytán megoldásokat keressenek a meglévő problémákra, illetve új közös célokat határozzanak meg. Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója köszöntőjében elmondta, a „Közös Kincseinkért” Békés Vármegyei Közművelődési Szakmai Napot már legalább tíz éve szervezik meg. Hozzátette, mindig igyekeztek ezt a szakmai fórumot életben tartani, mert úgy gondolják, hogy a párbeszéd, amit ilyenkor tudnak folytatni, rettenetesen fontos.

Pénzért kínálta testét a csabai Sikló utcában

Pénzért kínált szexuális szolgáltatást a Sikló utcában egy sarkadi nő. A rendőrség munkatársa ismertette, a nőt szerdán tiltott prostitúció szabálysértés miatt őrizetbe vette a Békéscsabai Rendőrkapitányság.

Ingyenesen átveszik a régi tévéket, hűtőket Jaminában és a CsabaParkban

Elektronikai hulladékgyűjtést szervez a helyieknek Békéscsabán a szemétszállító cég. Egyrészt június 6-án, kedden 8 és 16 óra között Jaminában, a Mazán László utca 18. szám alatt, másrészt június 8-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Gyulai úton, a CsabaParkban. A békéscsabaiak leadhatnak nagy háztartási gépeket – mint hűtőket, fagyasztókat, mosógépet –, kis háztartási gépeket – például porszívót, vízforralót –, szórakoztató elektronikai berendezéseket – így rádiót, televíziót –, számítógépeket, nyomtatókat, képernyőket, billentyűzeteket, kerti kisgépeket, barkácsgépeket. Nem vesznek viszont át tőlük rongált, szétszedett, törmelékes vagy teljesen koszos berendezéseket, valamint kábeleket, fénycsöveket, akkumulátorokat.

Kigyulladt a kerti medence teteje Békéscsabán

Kigyulladt egy kerti kemence tetőszerkezete szerdán Békéscsabán, a Selyemakác utcában – ismertették a katasztrófavédelemnél. Az egységek kiérkezéséig a tulajdonos sikeresen megfékezte a lángokat. A helyi hivatásos tűzoltók a területet átvizsgálták, majd egy vízsugár segítségével a még izzó és füstölgő részeket eloltották. Az eset során senki sem sérült meg, csupán kisebb anyagi kár keletkezett.

Nem adott elsőbbséget az autós a kismotorosnak

Békéscsabán, a Kisfényesi út és a Körte sor kereszteződésében szerdán egy személygépkocsi vezetője nem adott elsőbbséget egy segédmotoros kerékpárral közlekedő nőnek, emiatt összeütköztek. A nő a balesetben súlyosan megsérült.

Megijedt a kutyától, ezért elesett egy biciklis Csabán

Egy felé közelítő, pórázon sétáltatott kutya miatt hirtelen fékezett, elesett és könnyebben megsérült egy kerékpáros szerdán, az Erzsébet lakóparkban – ismertették a rendőrségen. Hozzátették, jelenleg vizsgálják a baleset körülményeit és a felelősség kérdését.

Más autójával, jogosítvány nélkül kocsikázott

Jogosítvány nélkül, más autójával közlekedett egy férfi szerdán Békéscsabán. A rendőrök a Szarvasi úton állították le. Az igazoltatásakor kiderült, hogy a bíróság egy évre, idén október 17-éig eltiltotta a járművezetéstől, a kocsit pedig a tulajdonos tudta nélkül használta. A 44 éves békéscsabai férfi ellen járművezetés az eltiltás hatálya alatt és jármű önkényes elvétele bűncselekmények miatt indult eljárás, és a rendőrök őrizetbe vették.