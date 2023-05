Tágabbról szükséges megközelíteni a témát, hiszen az anya és lánya közötti kapcsolat be van ágyazva a családi élet kereteibe, amelyből kihagyhatatlan az apa – kezdte prof. dr. Bagdy Emőke. Aláhúzta: az, hogy ki milyen szerepet kapott, hogy fiú-e vagy lány, elrendelt – és keményen kiáll emellett ebben a fura világban is, amikor kóbor eszmék, egymásra torlódó ideológiák is megjelennek, próbálva cáfolni a nemi különbözőségeket.

Prof. dr. Bagdy Emőkével Licska Balázs újságíró beszélgetett, kapcsolódó cikkünket ITT olvashatja.