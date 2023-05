Mint az a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán olvasható, a versenyzők és mestereik hosszú hónapokon keresztül készültek, legtöbbször egy végigdolgozott nap után, vagy éppen hétvégénként fogtak festéket, ecsetet.

– Ez nem munka, hanem hivatás és hobbi – mondta el Kertai Emőke ezüstkoszorús békéscsabai kozmetikusmester, hozzátéve, a gyakorlás három hónapja alatt rengeteget változott a sminkek kinézete, több százszor mosták le a lányok és kezdték elölről a feladatot a tökéletességre törekedve.

– A munkamódszerük is fejlődött, teljesen más mozdulatokkal álltak neki a szempillafestésnek, a masszírozásnak, a szemöldökszedésnek, hiszen finomodott a kezük – részletezte, hangsúlyozva, a sminkelés nemcsak a kezek, hanem az agy munkája is, egy pillanatra sem lankadhat a figyelem. Egy jó kozmetikusnak az állóképességen, kézügyességen túl jó látásmódra, elhivatottságra is szüksége van.

Illyés Gerda az előkelő ötödik helyen végzett a mezőnyben. Elmondta, egészségfejlesztés-rekreáció szakon végzett az egyetemen, utána döntött úgy, hogy valamilyen nőiesebb formában is kapcsolódni kíván ehhez a szakterülethez. Kertai Emőke tanítványa elsősorban a sminkekben valósítja meg önmagát. Nedró Eszter, aki az arcokon túl képeket is szívesen fest, negyedik lett.

– Érettségi után pihenni szerettem volna egy évet, az utolsó napon mégis beadtam a jelentkezésemet kozmetikusképzésre. Nagyon örülök, hogy így döntöttem – árulta el, hozzáfűzve, sminktetoválásokkal és később tetoválásokkal is szeretne foglalkozni, amikhez biztos kéz és szárnyaló fantázia kell.

A verseny alatt Kertai Emőke Pléli Rékáért és Purecsné Lakatos Szabináért is szurkolt; Réka a középmezőnyben végzett, Szabina felnőtt összetettben ötödik lett.

A felkészítő kiemelte, több száz tanulóval foglalkozott az elmúlt évek alatt, legtöbbjükkel a mai napig tatja a kapcsolatot. Beszaladnak az üzletbe, tanácsot kérnek, még olyanok is, akik már mestervizsgát tettek, ami ebben a szakmában természetes. Hangsúlyozta, megérti a versenyzők izgalmát, hiszen ő is sok megmérettetésen vett részt, többek között világbajnokságon is sikerrel szerepelt.

– Zsűrizni is szoktam, mindkét oldalt jól ismerem. Nem elég csak az elvárásokat tudni, hozni, ismerni kell a legutóbbi stílusirányzatokat is, amelyeket Kovács Barbara ezüstkoszorús kozmetikusmester szokott bemutatni a tanítványaimnak. A többszörös Magyar Bajnok, kétszeres világbajnok második helyezett, háromszoros Európa-bajnok második helyezett sokat segített a felkészülésben – tette hozzá Kertai Emőke.