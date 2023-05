Orosháza 46 perce

Felfigyeltek Kaáli professzor Mustangjára is - videóval

Orosházi látogatói is voltak a hétvégén a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeumnak. Azt hallották, mások is érdeklődve keresték fel e fantasztikus gyűjteményt, amelynek megálmodója és létrehozója az orosházi kötődésű díszpolgár, dr. Kaáli Nagy Géza. A professzortól megtudtuk, már a Közlekedési Múzeum vezetői is jártak itt. Együttműködés körvonalazódik - mesélte az orosházi díszpolgár.

Ford Mustang alkatrészekből formálták meg a száguldás, az erő jelképét Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet

A Kaáli Autó-Motor Múzeum a világon elsőként élethű szobrot alkotott Ford Mustang alkatrészekből, hogy méltó emléket állítson a magyar származású Keresztes Károlynak, aki kézzel faragta a világhírű ló emblémáját. E páratlan alkotásukat a közlekedési múzeum vezetősége is megcsodálta a közelmúltban. – Hallottak rólunk, kíváncsiak voltak a látványra, megkeresett a főigazgató, majd eljöttek Dörgicsére. Bemutattam nekik az autó- és motorgyűjteményt, ami egyedülálló hazánkban. Több olyan jármű van itt, amelyből Magyarországon csupán egyetlen példány található. A látogatókkal körvonalazódik a folytatásban együttműködés, mi nyitottak vagyunk erre – mondta a múzeumot alapító tulajdonos, aki méltán büszke arra a kisfilmre is, amivel Keresztes Károlynak állítanak méltó emléket. Az ötletgazda dr. Kaáli Nagy Géza professzor volt, a szobrász Barta János. A körbeforgó talapzatot Nagy Péter restaurátor készítette, a film Kovács Péter munkája.





