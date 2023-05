A fáklyás felvonulást az 1891-es eseményekre emlékezve a rendszerváltás óta szervezi meg a Magyar Szocialista Párt helyi szervezete. Ezúttal Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke mondott megemlékező beszédet, felidézve az egykor történteket.

– Mintha visszamennénk az időben: újra hasonló jogokért kell kiállniuk a demokratikus ellenzék párjainak, a civileknek, azoknak, akik ma elutasítják ezt a rendszert. Most, amikor emlékezünk, párhuzamot kell vonnunk. 1891-ben elődeink is ünnepelni akarták május elsejét. De az akkori hatalom nem engedte. Rájuk emlékezünk, hiszen azokért a munkás- és szakszervezeti jogokért küzdöttek, amiért ma is küzdenünk kell. Az akkoriak a jobb bérről, a jobb munkaviszonyokról beszéltek. Ma az ellenzék is ezt követeli – mondta a szónok, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit.