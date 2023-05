Nem számoltuk, de nagyon sokan érkeztek idén is a Puszta Vándorai-Viharsarok csapatának a hívó szavára. A szénási fürdő kempingje megtelt, a környékről, az ország számos pontjáról, s még Ausztriából is csapatokban és szólóban érkeztek motorosok. A hangulat leírhatatlan, ahogy a látvány is.

Szombaton 15 órakor feldübörögtek a lóerők, a nagyközség utcáin megmutatták magukat a találkozó résztvevői, így is tisztelegve és megköszönve azt a szervezői profizmust és azt a baráti fogadtatást a szénásiaknak, ahogy őket várják, programokkal szórakoztatják évről évre.