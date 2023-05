A 17 éves Kiss Kamilla szerint egy életre szóló élményben volt része.

– Hatalmas feltöltődés és boldogság számomra, hogy láthattam alig pár méter közelségben a katolikus egyházfőt. Az egész rendezvény tetszett, különösen az élő koncert Rúzsa Magdival, Szandival és Bogival. Még csak most kezdem igazán felfogni, hogy mit is éltem át. Személyesen hozzám szól a pápa! Nagyon célba talált az az üzenete, hogy az imádkozás nem unalmas, csak mi tehetjük vagy tesszük azzá. De az, hogy nyissunk kapukat mindenki felé, valamint hogy a boldoguláshoz vezető utat nem feltétlenül a virtuális világban találjuk meg. Ne a mobiltelefon legyen az első gondolatunk, ne kötődjük túl szorosan hozzá. Éljünk inkább, éljünk szabadabban, éljünk a valóságban! Ezek mind fontos gondolatok voltak a számomra – mondta el hírportálunknak Kiss Kamilla, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikumának diákjai.

A cserkészlány elmesélte még, hogy számos cserkész ismerősével találkozott szerte az országból és az ilyen találkozás mindig örömteli. A diáklány a háromnapos apostoli látogatás további eseményeit nagy vonalakban tudta követni, a fontosabb részeket visszanézte a videómegosztókon, például Novák Katalin köztársasági elnök összefoglaló posztjain keresztül szerzett tudomást az eseményekről. Bánatára a vasárnapi Hősök terén lezajlott szentmisére nem tudott a fővárosban maradni, de végignézte a tévéközvetítést, és még így is hatalmas élményt adott a számára a monumentális, több százezer személy jelenlétében megtartott szabadtéri szentmise.

Tizenegyezer fiatal töltötte meg a Forráspont találkozón a Papp László Sportarénát

,,Tele volt a szívünk örömmel”

Zsákai Tünde cserkészekkel közös fővárosi bringázás után érkezett a Papp László Sportarénához, és bár a tagjai fáradtak voltak, mégis az ott átéltek miatt feltöltődést érzett.

– Tele volt a szívünk örömmel. Az volt az érzésem, hogy akkor a világ legnagyobb ateistáját is meg tudtam volna győzni arról, hogy Isten van és szeret minket. Talán a zenék és a közös éneklés tetszett a legjobban. Nagy élmény volt, amikor az egész stadion felállt, és világítottak a telefonok. A szentatya beszédében hangsúlyos volt a számomra, hogy merjünk élni. Azt mondta, hogy Jézus nem azt szeretné, hogy leckét ismételgető iskolások legyünk, hanem hogy szabadok legyünk. A másik, ami engem megfogott, az az, hogy az imádkozás nem unalmas. Igazából csak elég Isten elé vinni a gondolatainkat, elmondani mindent, ami foglalkoztat minket – mesélte élményeit az Andrássy Gyula Gimnázium 11. osztályos diákja, aki Ferenc pápát mindvégig nagyon közvetlennek látta.

– Amikor körbement az arénában, akkor mindenkinek integetett, aztán meg kiszállt az autójából, hogy kezet fogjon az első sorban ülő beteg fiatalokkal. A beszéde szerintem a nem hívő fiatalokat is meg tudja szólítani. Azoknak, akik ott lehettünk, új lendületet adott a hitünk megéléséhez. Ez egy olyan jelentős esemény volt Magyarországon, hogy bizonyára még az osztálytársaimat is érdekelni fogja, és jó lesz velük beszélgetni a hit kérdéseiről – mondta el Zsákai Tünde, aki a családja egy részével maradni tudott Budapesten és így együtt részt tudtak venni a Hősök terén lezajlott pápai szentmisén is.

Lelki megtisztulást hozott ez az élmény

Szintén békéscsabai diáklány Földi Veronika, aki a csabai ifjak közösségében jelent volt a Forráspont találkozón.

– Felemelő élmény volt és nagyon megható. A pápa beszédének minden gondolata fontos a számomra. Megragadott a szentatya közvetlensége. Kedvesen, megértően és humorosan szólt a majdnem 11 ezer fiatalhoz, ezért szerintem sikerült megszólítania minket. Életre szóló élménynek éltem meg, de nem ezért érzem magam kiváltságosnak, mert ott lehettem személyesen, inkább úgy fogalmaznék, hogy azok számára, akiknek fontos a keresztény értékrend, nekik kiváltság, hogy Ferenc pápa eljött Magyarországra és szólt hozzánk – mondta el a Békéscsabai Szakképzési Centrum Közgazdasági Technikumában tanuló diáklány.

– Több tanárom már előre jelezte, hogy szeretné, ha élménybeszámolót tartanék, szóval szívesen beszélek majd nekik az élményeimről és főleg a pápa nekik is szóló üzenetéről. Szeretném elmondani nekik, hogy azt a hangulatot, azt a lelki megtisztulást hozta számomra ez az élmény, amire előzetesen számítottam, sőt talán egy kicsit felül is múlta a várakozásaimat.