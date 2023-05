Bíróságra ment a Volánbusz

Érdekesség, hogy a Volánbusz Zrt. további összegeket követel az önkormányzattól, korábbi évek miatt: 2015-re 26 millió, 2017-re 4,4 millió, 2018-ra pedig 49 millió forintot, azaz összesen csaknem 80 millió forintot. A város szerint viszont ezek nem megalapozottak, ezért például határozatok is születtek előző üléseken, hogy az önkormányzat nem fizet. Ezt követően nyújtott be keresetet a volántársaság a Gyulai Törvényszékhez. Az elsőfokú ítélettel szemben fellebbezést nyújtottak be, a Szegedi Ítélőtábla pedig részben megállapította, hogy az önkormányzatnak meg kell fizetnie a cégnek 17,2 millió forintot a késedelmi kamatokkal együtt, részben új eljárásra kötelezte a Gyulai Törvényszéket – ezt kedvező fejleménynek nevezte a grémium ülésén Szarvas Péter polgármester.