Az egyik, Békéscsaba központjában található kávézó ügyvezető-tulajdonosa is arról számolt be, hogy a megemelkedett közüzemi számlák miatt sajnos ők is kénytelenek voltak némiképp átárazni a gombócokat, azonban azt fontosnak tartották, hogy ne terheljék meg a vásárlókat és elérhető maradjon számukra a termék, így csak kisebb emelkedés figyelhető meg áraikban.

– Kiszámoltam, átlagosan 35 százalékkal nőtt meg az alapanyagok ára a tavalyi évhez képest, így nekünk is változtatnunk kellett – árulta el Bodóczi István, a Cafe One ügyvezető-tulajdonosa.

Tavaly náluk egy gömb klasszikus fagylalt ára 390 forint volt, míg az extra ízű vagy zero fajtákért (amik például cukor vagy tejmentesek) 450 forintot kértek. Idén a sima fagylalt gömbje 450 forint, a mentes változat pedig 500 forintba kerül.

– Olaszországból érkező alapanyagokkal dolgozunk, melyek egyébként is drágábbak. Kézműves fagylaltokat, kézműves desszerteket ajánlunk. Gyümölcsfagylaltjainknak több mint 60 százalékos a gyümölcsrost tartalma, ez érezhető is kóstoláskor – fogalmazott Bodóczi István.

Egy másik, szintén belvárosi, kézműves fagylaltot árusító fagylaltozóban is 450 forintba kerül idén egy gombóc fagylalt. Asztalos Nóra, a Hóvirág Fagylaltbár tulajdonos elmondta, vevőik hűségesek. A fagylaltbár egyébként éppen a napokban ünnepelte, hogy tíz éve nyitottak meg Orosházán.

– Nálunk egyszerre 24 féle íz található meg a pultban. Mindig kell, hogy legyenek benne klasszikusok, van az a vevői kör, amely határozottan csoki- és vanília fagylaltot kér, és nem nézi a pultot, de vannak, akik kifejezetten a különlegesebb fagyikat keresik, amelyekben többféle íz és textúra találkozik – árulta el Asztalos Nóra.