Az elmúlt percekben több telefonhívást is kaptunk arról, hogy különös, nyugtalanító jelenségek történtek békéscsabai tömbházakban, elsősorban a Lencsési lakótelepről érkeztek ilyen jelzések. Akadt, aki alatt váratlanul megmozdult a fotel, és a virágok természetellenesen kilengtek csukott ablak mellett. Mások arról számoltak be, hogy mintha háromszor is megrángatták volna a kanapét, amin éppen feküdtek. Más a széken ülve érzékelte a mozgást, és a kutyája is nyugtalanul kezdett viselkedni, az erkélyről pedig hirtelen elszálltak a galambok.

A hétfő esti földrengés helyszíne.

A közösségi portálon Gyuláról és Sarkadról is kerültek fel hasonló hozzászólások, de Orosházáról, Elekről, Dombegyházról, Mezőberényből is érkeztek beszámolók – a vármegye nagy részén érezték a földmozgást.

Akadt, aki arról számolt be, hogy az üveges szekrény el kezdett remegni, néhány másodpercen keresztül zörgött az üveg. Többen is arról írtak, hogy az ágy mozgott alattuk.

A jelzések szerint mindez magyar idő szerint 19 óra 47 perckor történt, egy időben, mint amikor az internetes források szerint 4,2-es erősségű földrengés következett be a romániai Lippa közelében. Ez idén már nem az első a vármegyében is érzékelhető földmozgás, például februárban és március 20-án is hasonló jelenségeket észleltek vármegyénk több pontján, akkor is romániai rengések miatt.

A maszol.ro arról írt, hogy az Arad megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közlése szerint egyelőre nem érkezett be segélyhívás, de több helyről is megerősítették, hogy nagymértékben érződött a rengés.

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint szerint 19 óra 46 perckor földrengés volt Romániában, Arad térségében, az országhatártól megközelítőleg harminc kilométerre. A földmozgás erőssége 4,6-os volt a Richter-féle skálán. A rengést Békéscsaba térségében a lakosság is érzékelte, ugyanakkor károkról egyelőre nem érkezett bejelentés - adta hírül a katasztrófavédelem.