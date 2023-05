Két nemzetközi projektben is részt vehet Békéscsaba

Két nemzetközi, energetikával kapcsolatos projektben is vezető szerepet tölthet be Békéscsaba, legalábbis erre nyújtott be pályázatot a város. Előbbiben cseh, horvát, szlovén, osztrák, német, szlovák és olasz; utóbbiban pedig szlovén, osztrák, cseh, román, bosznia-hercegovinai, horvát és német partnerei lennének Békéscsabának, és a megyeszékhely az előzetes jelzések alapján sokat profitálhatna az együttműködésekből. A városi közgyűlés ülésén Nagy Ferenc alpolgármester és Szente Béla önkormányzati képviselő is kiemelte: úttörő, innovatív projektekről van szó, amelyeknek nagy sikerük lehet.

A balesetveszélyes fákat mindig kivágták Békéscsabán

Tavaly 463 fát vágtak ki Békéscsabán, 945-öt gallyaztak, 446 négyzetméteren igazították a cserjéket, valamint hat esetben volt szükség arra, hogy darus kocsival kiemeljék az Élővíz-csatornába borult fákat – derült ki a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Ezekre a munkálatokra összesen 34 millió forintot fordított az önkormányzat. Nagy Ferenc alpolgármester elmondta, a helyiek igényeinek, jelzéseinek megfelelően dolgoznak a fák kivágásán. Bár ezek a munkák igen költségesek, a balesetveszélyt jelentő vagy kidőlt egyedeket minden esetben eltávolították. A városgazdálkodási kft. beszámolt arról is, hogy milyen munkát végzett tavaly. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a cégnek tavaly sem tudtak akkora forrást biztosítani, mint szükséges lenne, és idén sem volt erre mód. Most pótlólagos támogatást ítéltek a kft.-nek a városüzemeltetési feladatok ellátására azt követően, hogy teljesen lezárták a tavalyi költségvetést.

A baptisták átveszik a Szent László utcai épületet is

Ingyenesen a baptisták tulajdonába kerül a Békéscsabai Baptista Általános Iskolának otthont adó Szent László utcai ingatlan – derült ki a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta: jogszabály alapján az egyházak, mint fenntartók bejelenthetik azt, hogy térítésmentesen megszereznék az adott intézmény épületének tulajdonjogát; és ezt megtette a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Szent László utcai általános iskola vonatkozásában. Kiemelte, hogy a jogszabály szerint csak köznevelési célra lehet használni az ingatlant, tehát amennyiben ott megszűnik a nevelési-oktatási feladat ellátása, akkor a tulajdonjog visszaszáll a városra.

Veterán járművek találkoztak Békéscsabán

Pünkösdi Veterán Jármű Találkozót szerveztek hétfőn Békéscsabán, a Rendezvénypajtában. Diószegi Gyula, az eseményt szervező Békéscsabai Ipartestület Veteránmotoros Klubjának vezetője elmondta, rendezvényük egyik legszebb része az, hogy a veterán járművek iránt érdeklődők, illetve a tulajdonosok tudnak egymással találkozni és beszélgetni. Az eseményt immár tizedik alkalommal hívták életre. Diószegi Gyulától megtudtuk, a találkozó egyik különlegességéhez tartozott, hogy idén száz éves a magyarországi Méray motorgyártás, és ennek apropóján két működő darabot állítottak ki. Emellett számos, szintén magyar motor, például Pannóniák, MZ-k, és Danuviák is helyer kaptak. Autókból pedig a keleti blokkhoz tartózó darabokból mutatkozott be több. Motorból egyébként száz feletti volt a darabszám, autóból pedig ötven feletti.

Bemutatták a szlovák gasztronómiát Békéscsabán

Gasztronómiai bemutatót és ételkóstolót tartottak pünkösdhétfőn Békéscsabán, a Szlovák Tájházban. Kiszely András, az eseményt szervező csabai szlovák önkormányzat elnöke elmondta, rendezvényük legfőbb célja az, hogy bemutassák a helyi szlovák kultúrát, az ételeiket, és ráirányítsák a csabaiak figyelmét őseik értékeire. Idén bővítették a programot azzal, hogy meghívták a környező szlovák települések, így például Elek, Telekgerendás és Medgyesegyháza néhány képviselőjét, akik szintén magukkal hozták saját gasztronómiai különlegességeiket. Kiszely Andrástól megtudtuk, a bemutatóra érkezők megkóstolhatták többek között a haluskát, a lakodalmas tyúkhúslevest csigatésztával, illetve speciális újításukat, a tót-dogot, ami lényegében egy kiflibe töltött, hot-dog szerű csabai kolbászból készült különlegesség.

Aranypereccel tért haza a bajnok csabai pék-cukrász diák

A Szakma Sztár Fesztivál budapesti, országos versenyén a pék-cukrász szakmában Szamosi Márk, a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola diákja végzett az első helyen. A szakma kiváló tanulója versenyen aranyérmes diákot Kovács Sándor és Lipcsei László szakoktatók készítették fel. A győztes elmondta, a versenyen cukrászatból két tradicionális magyar süteményt kellett elkészíteni. Az Esterházy-tortát, valamint a Rákóczi-túróst, amik egyébként a fiatalember személyes kedvencei is, a modern francia sütemények mellett.

Közösen szervezik a falu- és tanyagondnoki képzést

Együttműködési megállapodást köt Békés Vármegye Önkormányzata és Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata arról, hogy idén is közösen szervezik és valósítják meg a falu- és tanyagondnoki képzést – derült ki a vármegyei közgyűlés minap Békéscsabán tartott ülésén. Zalai Mihály elnök elmondta, hogy érdemes volt összefogni a Bács-Kiskun vármegyeiekkel, hiszen a jelentkezők száma alapján így lehet hatékonyan ellátni ezt a feladatot.

Pozitívan zárta az előző évet a vármegye cége

Rábólintott a vármegyei közgyűlés a minap Békéscsabán tartott ülésén az önkormányzat cége, a Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. előző évi beszámolójára. Zalai Mihály, a vármegye önkormányzatának elnöke elmondta, pozitívan zárta az esztendőt a vállalat. A grémium elé került előterjesztés szerint a kft. 27 millió forintos mérlegfőösszeggel; csaknem 9,5 millió forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel; valamint 11,8 millió forint eredménytartalékkal zárt. Határoztak arról is, hogy a cég neve megváltozik, Békés Vármegyei Aktivitás Nonprofit Kft. lesz.