A reptéren melegítettek a motorosok

Évadnyitó motoros tréninget tartott a hétvégén a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság a békéscsabai repülőtéren kialakított gyakorlópályán, hogy a hosszabb téli kihagyás után a motorosok felfrissíthessék vezetéstechnikai tudásukat. Szombati Andrea sajtószóvivő hangsúlyozta, a rendőrség arra kéri a motorosokat, hogy csak kifogástalan állapotú járművel induljanak útnak. Vizsgálják, vizsgáltassák át járműveiket, a hibák javítását pedig bízzák szakemberekre. Szükség esetén gondoskodni kell a gumiabroncsok és az izzók cseréjéről. Mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel hajtsanak, tartsanak biztonságos követési távolságot és használjanak védőfelszereléseket, bukósisakot is, feltétlenül.

Fogadónapot tartott a polgármester

Fogadónapot tartott a városházán Szarvas Péter polgármester aki fontosnak ítéli a kapcsolattartást a helyiekkel. A találkozókon szó volt többek között nyugdíjas civil szervezet működéséről, vasúti átjáró forgalombiztonsági helyzetéről, járda akadálymentesítéséről, fakivágásról, útkarbantartásról, birtokvédelmi eljárás ügyintézésének módjáról. Szarvas Péter polgármester közölte: az ügyekben egyeztet a munkatársaival, és lehetőségeikhez mérten igyekeznek megoldást találni a felmerült problémákra.



Olimpiai bajnok pólósokkal találkoztak

Nem kevesebb, mint négy fő volt az egy négyzetméterre eső olimpiai bajnok vízilabdázók száma szombaton a Csaba Centerben, ahol A nemzet aranyai című film vetítését és közönségtalálkozóját tartották. Varga Tamás, dr. Steinmetz Barnabás, dr. Steinmetz Ádám és Fodor Rajmund, valamint a film rendező-producere, Zákonyi S. Tamás mellett további tizenhét vízilabdázó is tiszteletét tette Békéscsabán. A szombati filmvetítés után teltház előtt közönségtalálkozót rendeztek, melyen Szigeti Csaba, az oktatási, közművelődési és sportosztály vezetője kérdezte a négy bajnokot és a film rendező-producerét.



Több diákot vesznek fel a Vandháti iskolába

A tankerületi központ által fenntartott Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményi átszervezése is szóba került a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén, amikor a grémium véleményezte azt. Az átszervezés lényege, hogy Békéscsabán, a Vandháti úton a maximálisan felvehető tanulók számát 120-ról 135-re növelik, míg a gyulai, Szent István úti két telephelyet megszüntetik.

Generációkutató tartott előadást

Csaknem száz diáknak tartott előadást a napokban Bereczki Enikő generációkutató megyei könyvtárban. A Z generációhoz, a mostani 13–26 évesekhez tartozó középiskolások a videójáték-függőségről, a digitális kiégésről, az intimszféráról, a multitastingról és mindezzel összefüggésben az önismeret hasznosságáról, valamint a generációs kihívásaikkal való megküzdési stratégiákról kaptak átfogó képet. A szakértő elmondta, a gyerekek több mint a fele nem kapott kellő iránymutatást, holott mindegyikük igényelné. Magukra utaltak, miközben az online világ applikációi, videójátékai felépítésüknek köszönhetően erős függőséget okoznak. Az addikció különösen azokat fenyegeti, akik valamilyen nehézséggel eleve küzdenek. Bereczki Enikő hangsúlyozta, sokat számít a háttér: egy jól funkcionáló családban beszédtémát képez, mi történik az online térben. Ha bizalmi kapcsolat áll fenn a szülő és a tinédzser között, arra lehet építeni; a közösségi médiában nyomot hagyó meggondolatlan lépés esetén is van kihez fordulni.

Remekeltek a szakmai versenyen

Kiválóan teljesítettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Szakma Kiváló Tanulója Versenyen az Unicon Zrt-nél gyakorlati képzésen részt vevő fiatalok. Hegedűs Martina a divatszabó-női szabó szakmairányban országos első helyezést ért el, Berndt Anasztázia Veronika az ország legjobb nyolc tanulója közé, a középdöntőig jutott, és alig maradt le az első három helyezettől. Bencsik Réka Katica pedig az írásbeli fordulón nyújtott kiváló teljesítményt. Mindhárman a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola diákjai.

Egykori bérlakások kerülnek kalapács alá

Nyilvános árverésen értékesítené a város az Aradi utca 12. szám alatti ingatlanát, ahol eddig komfort nélküli szociális bérlakások voltak, viszont azok jelenleg üresen állnak. Mint kiderült, az ingatlan a mostani állapotában nem gazdaságos, jelentős felújításra lenne szükség. Ezért úgy döntöttek a minap a városi közgyűlés ülésén, hogy kalapács alá kerül a több mint 1100 négyzetméteres ingatlan, a kikiáltási árát pedig bruttó 25 millió forintban határozták meg.

Elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek

Elektronikai hulladékgyűjtést szervez a helyieknek Békéscsabán a szemétszállító cég. Egyrészt június 6-án, kedden 8 és 16 óra között Jaminában, a Mazán László utca 18. szám alatt, másrészt június 8-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Gyulai úton, a CsabaParkban. A békéscsabaiak leadhatnak nagy háztartási gépeket – mint hűtőket, fagyasztókat, mosógépet –, kis háztartási gépeket – például porszívót, vízforralót –, szórakoztató elektronikai berendezéseket – így rádiót, televíziót –, számítógépeket, nyomtatókat, képernyőket, billentyűzeteket, kerti kisgépeket, barkácsgépeket. Nem vesznek viszont át rongált, szétszedett, törmelékes vagy teljesen koszos berendezéseket, valamint kábeleket, fénycsöveket, akkumulátorokat.

Öt köztéri szobrot helyeznek ki

Öt köztéri szobrot helyeznek ki a Munkácsy Negyedben – ismertette nemrég sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester, sorolva, hogy ezek közül három immár látható is: Munkácsy Mihály egészalakos szobra a múzeumnál, a Rőzsehordó az Aradi vértanúk ligetében, valamint a Kisasszony a Munkácsy Emlékháznál, az Omaszta-parkban. A negyedik alkotás is elkészült, az Ásító inast majd azt követően helyezik ki a Derkovits soron, hogy újjáépítették a József Attila és a Deák utcákat összekötő kishidat. Elmondta, hogy az ötödik mű kapcsán is pályázatot írtak ki, azonban a benyújtott anyagok egyike sem felelt meg a megfogalmazott követelményeknek, ezért egy újabb pályázatot írnak ki. Az ötödik, Munkácsy Mihály, vagy festményei által inspirált alkotást a Beliczey-kertbe, a bábszínház leendő otthona elé tervezik tenni.