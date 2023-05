Tíz múmia érkezik a Munkácsy múzeumba

A világviszonylatban is egyedülálló váci leletegyüttesből tíz múmia érkezik Békéscsabára a Magyar Természettudományi Múzeum nagyszabású, Rejtélyek, sorsok, múmiák című vándorkiállításának köszönhetően, kiegészülve a váci Tragor Ignác Múzeum darabjaival. A tárlat anyaga hétfőn futott be a Munkácsy Mihály Múzeumba, kettő múmiát be is mutattak egy sajtótájékoztató keretében.

Elhangzott, az egész világon ritkaságszámba menő esemény volt, amikor a váci Fehérek templomának 1994-es felújítása közben a munkások megtalálták a templomtorony alatt lévő kriptát, amely zsúfolásig tele volt egymás tetejére halmozott, gazdagon díszített koporsókkal. A legtöbben nem csontok, hanem a barlangokéhoz hasonlatos klíma miatt, természetes úton mumifikálódott holttestek pihentek. A leletegyüttes feltárását a Váci Püspökség engedélyével a Tragor Ignác Múzeum munkatársai végezték, mintegy háromszáz ember földi maradványait találták meg, amelyek a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárába kerültek, és nagyjából 1800 tárgy került a váci múzeumba. A tárlat csütörtökön nyílik, és péntektől október 29-ig látogatható majd.

Új épületben várja a látogatókat a Napsugár bábszínház

Megérkezett a használatbavételi engedély, május 26-án nyílik meg ünnepélyes keretek között a Napsugár bábszínház a felújított és bővített Urszinyi-Beliczey-kúriában. A részletekről dr. Sódar Anita, Szarvas Péter és Lenkefi Zoltán beszélt. Szarvas Péter polgármester elmondta, a beruházás csaknem 1,8 milliárd forintot tett ki, az építkezés közel 800 napon keresztül zajlott. A bábszínház immár 1700 négyzetméteren működhet, három előadótermet használhat. A pinceszinten öltözők, kiszolgáló helyiségek, a földszinten irodák, kiállító- és előadóterek, a padlástérben raktárak kaptak helyet. Az épületet statikailag meg kellett erősíteni, fontos volt a fal- és vízszigetelés, a tetőfelújítás, illetve jelentős restaurátori munkák zajlottak. A Beliczey-kert is megújult, utcabútorokat, padokat, szemeteseket helyeztek ki, rengeteg fát és cserjét ültettek el, sőt parkolókat is építettek. Az első előadás május 27-én lesz. Lenkefi Zoltán igazgató elmondta, május 26-án, pénteken tartják a protokolláris megnyitót. Május 27-ére, 28-ára és 29-ére, azaz a gyermeknapra és a pünkösdi hosszú hétvégére háromnapos fesztivál, bábművészeti világtalálkozó költözik Békéscsabára a Színházi Olimpia keretében.

Venezuelai kötéltáncos kápráztatta el a járókelőket

„Leküzdeni az akadályt, átmenteni az értékeket bármi áron!” – ezt az üzenetet képviselte az a cirkuszművészeti villámperformance, amelyet a Színházi Olimpia részeként rendeztek meg hétfőn délután a Békéscsabai Jókai Színház előtti téren. Az érdeklődők két alkalommal, röviddel dél után, illetve 15 óra 30-kor láthatták a venezuelai Gilbert Takamura artistaművész kötéltáncát, akit Rázga Áron kísért zongorán. Mint elhangzott, április 15-én, a Színházi Olimpia megnyitó ünnepségén ifj. Simet László artistaművész átkelt a Duna fölött, s átvitt magával egy maszkot, mely Görögországból való. A maszk most Békéscsabára érkezett, melyet szimbolikusan Gilbert Takamura is „átvitt a túlpartra”, és átadta a színház képviselőinek.

Egyszerűnek ítélték a feladatokat az érettségizők

Megkezdődtek az érettségik, munkatársaink a békéscsabai evangélikus gimnáziumnál és a Közgénél, valamint Orosházán kérdezték az érettségizőket, milyennek élték meg a magyar vizsgát. A fiataloknak egy borokról szóló szöveget kellett értelmezniük, illetve röviden egy biciklis kampányról kellett írniuk, vagy egy levelet kellett megfogalmazniuk. Ezt követően egy Lázár Ervin-novellát elemezhettek, esetleg Petőfi Sándor: Csokonai és Tóth Árpád: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz című versét hasonlíthatták össze. A megkérdezett diákok egyszerűnek, egyértelműnek és könnyűnek nevezték a magyar vizsga feladatait.

Különleges ruhát tervezett a diáklány

Különleges ruhát tervezett, illetve készített el Berndt Anasztázia Veronika, a gyakorlatát az Unicon Zrt. békéscsabai központjában töltő diáklány, aki a békéscsabai Kós Károly Szakképző tanulója. A fiatal tehetség a ruhadarabot a Vállfa Feszt elnevezésű pályázatra készítette, ahová fenntartható, újrahasznosítható, illetve konceptuális ruhadarabok tervezésével és bemutatásával lehetett jelentkezni. A diáklány ennek megfelelően „Könyv egy kicsit másképp” címmel tervezte meg saját alkotását. A ruhára összesen 1500 könyvlap került fel, köztük például Ady Endre költeményei, illetve az a vers is, amelyet Anasztázia írt egy ismerőse elhunyt nagymamájának tiszteletére. Hatos Istvánné, az Unicon Zrt. szakképzési felelőse elmondta, diákjuk elkészítette textíliából is az alkotást, amivel az újrahasznosítás és a fenntarthatóság elvárásnak is megfelelt. A szoknyarész és a felső fűzőrész maradék szövetből készült, és a szoknyarészre varrta rá az ezerötszáz könyvlapot.

Körbefutották a hivatali dolgozók a Balatont

A polgármesteri hivatal Csabai Gyors nevű csapata is teljesítette az elmúlt hétvégén az Ultrabalatont, azaz a Balaton körüli ultramaratoni futóversenyt – ismertette Varga Tamás alpolgármester, aki szintén az egylet tagja volt. Mint írta, összesen tízen vágtak neki az aprólékos felkészülésnek, hogy a Csabai Gyors csapatával teljesítsék a 211 kilométer hosszú pályát. Közben lett először egy, majd még egy biciklis kísérőjük. A rajtot sok futás – közösen és egyénileg egyaránt –, komoly számolgatás, logisztika előzte meg. A távot végül a csapat tagjai 21 óra alatt teljesítették.

Síneket és életeket mutattak be

A vasúti átjáróban történő közlekedés volt a témája annak, a „Fények, sínek, életek” címmel diákok számára életre hívott a baleset-megelőzési programnak, amelyet kedden tartott a Békéscsabai Rendőrkapitányság a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron. Bajkai Zsolt, a MÁV Zrt. balesetvizsgálója és Kónya Orsolya rendőr őrmester, baleset-megelőzési előadó fényképek segítségével beszélt az általános iskolásoknak arról, hogyan kell a vasúti átjárókban közlekedni. Elmondták, a síneken áthajtani, vagy a sínekre lépni nemcsak akkor nem szabad, ha a sorompót már leengedték, hanem akkor sem, ha az még éppen csukódik lefelé. Az átjárókat mindig nagyon figyelmesen kell megközelíteni, még akkor is, ha a fényjelző fehéren villog. Tilos kikerülni a sorompót, akkor is, ha a vonat még nem látszik. A turisztikai főpályaudvar állomásfőnöke, Sós Imre rendszeresen szervez és ad helyet baleset-megelőzési programoknak abban a reményben, hogy a résztvevők megfogadják a szakemberek tanácsait.

Permetezés miatt kell az ablakokat éjszakára becsukni

Permetezik a közterületeken, így az utcákon, a tereken, a fasorokon lévő fákat, cserjéket Békéscsabán az időjárás függvényében május 9. és 12., azaz kedd és péntek között. A kártevők és károsítók elleni munka az éjszakai órákban zajlik majd – este 10 órától hajnali 3 óráig –, nagynyomású légporlasztásos permetezőgéppel, ezért azt kérték, hogy addig az ablakokat tartsák zárva.