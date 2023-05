Leukémiás kislány gyógykezelésére gyűjtöttek

Több tucatnyian futottak, sétáltak vasárnap délelőtt a CsabaParkban, szabadon választott távon. Az itt készült mosolygós képekkel, valamint szintén szabadon választott összegű felajánlásokkal, illetve több zacskónyi kupakkal támogatták a leukémiával kezelt békéscsabai kislány, Takács Fanni gyógykezelését.

Kitüntetést kaptak a segítők

A helyi mentőállomás, valamint a pszichológiai tanácsadó és mentálhigiénés gondozó munkatársi közösségének ítélte oda a Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést nemrég tartott ülésén a városi közgyűlés – ismertette sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok. A városvezető hozzátette, hogy a pszichológiai tanácsadónál működik az országos hatókörű telefonos lelkisegély-szolgálat is, amely egyre több hívást fogad, azaz egyre többeknek segít.

Kozmetikustanulókat díjaztak

Kiváló eredményeket értek el a Békés vármegyei kozmetikustanulók alkalmi smink kategóriában Balatonfüreden, a 65. Jubileumi Magyar Bajnokságon. A Magyar Fodrász és Kozmetikus Egyesület rendezvényén Kertai Emőke tanítványainak naplemente fantázianévvel kellett alkalmi sminket készíteni. Illyés Gerda az előkelő ötödik helyen végzett a mezőnyben, elmondta, egészségfejlesztés-rekreáció szakon végzett az egyetemen, utána döntött úgy, hogy valamilyen nőiesebb formában is kapcsolódni kíván ehhez a szakterülethez. Kertai Emőke tanítványa elsősorban a sminkekben valósítja meg önmagát. Nedró Eszter, aki az arcokon túl képeket is szívesen fest, negyedik lett. A verseny alatt az itthoniak Pléli Rékáért és Purecsné Lakatos Szabináért is szurkoltak; Réka a középmezőnyben végzett, Szabina felnőtt összetettben ötödik lett.

Szélforgókkal hangolódtak a pünkösdre

A pünkösdre való hangolódás, készülődés jegyében telt a szombat délután a békéscsabai Meseházban, ahol hagyományőrző programmal várták a kisgyermekes családokat. Veres Krisztina, a Meseház vezetője elmondta, hogy a gyerekkor egyik legjobb játékának készítése közben arról is beszélgettek, hogy miről szól a pünkösd, illetve, hogy milyen népszokások kapcsolódnak az ünnephez, miért kerül kalács az asztalra.

Gyermeknapi előzetes volt a Lencsésin

Kisgyermekkel telt meg a Féja Géza tér szombat délután, ahol a gyermeknapot megelőlegezve számos programmal várta a családokat a Lencsési Közösségi Ház. Takács Péter igazgató elmondta, hogy a lakótelepen a gyereknapi program mindig egy héttel megelőzi a városi rendezvényt, pont azért, hogy ne legyen ütközés. Először 1991-ben, tehát több mint harminc éve szervezték meg az eseményt, amely immár hagyománnyá vált, sőt be is vált, mivel mindig igen látogatott; nemcsak a lakótelepről, de más városrészekből is vonzza családokat. A kicsikre sok-sok ingyen palacsinta, ugrálóvár, arcfestés várt, a KRESZ-parkban és a szabadtéri játszóházban pedig megmutathatták ügyességüket. A színpadon is folyamatosan mentek a programok: bemutatkoztak az óvodások, a karatésok, a mazsorettesek, illetve zenés bábjátékkal és interaktív gyermekműsorral szintén készültek a szervezők.

Társasokat, kártyajátékokat próbáltak ki

Családok, baráti társaságok ültek egy asztalhoz; és játszottak, dobálták a lapokat, rakosgatták a bábukat a vasutas művelődési házban, amely szombaton társasjáték-bemutatónak és -börzének adott otthont. Számos társas- és kártyajátékot próbálhattak ki ingyenesen az érdeklődők, a Tabutól a Scrabble-n és az Exiten át az Eldorádóig, a Solótól az Aranyásókig. Sáfár Attila, a vasutas művelődési házban működő társasjátékklub vezetője elmondta, voltak partizásra való, de logikai, stratégiai, taktikai játékok is. Széles volt a paletta, amíg az egyik játéknál öt perc, addig a másiknál másfél órába telt csak a szabálymagyarázat.

Könyvbörzét tartottak a megyei könyvtárnál

Mesekönyvek, versek és regények, szakácskönyvek – mindenféle témában és mindenféle korosztálynak szóló kiadványoktól roskadoztak szombaton a Békés Megyei Könyvtár mellett kihelyezett asztalok, az immár harmadik alkalommal megrendezett csabai könyvbörzén. A kiadványok jellemzően pár száz forintért cseréltek gazdát, de voltak ingyen elvihetők is. Tavaly májusban indították útnak a csabai könyvbörzét azért, hogy az otthon lévő, használt könyvek újból gazdára találhassanak. Garay Éva, aki Lipták Lindával, Molnár-Rúzsa Krisztinával és Szikora Dorinával, a Békés Megyei Könyvtár munkatársaival, illetve önkéntesekkel közösen szervezte az eseményt, hangsúlyozta, a kezdeményezés a környezetvédelemről, a fenntarthatóságról szól, hiszen a régi könyvek is használhatók.

Ancsin Pálnénak állítanak emléket

Táblát helyeznek el az egykori igazgató, a 2016-ban elhunyt Ancsin Pálné emlékére a Madách utcai általános iskolánál, az Erzsébethelyi Általános Iskola és az intézmény alapítványa kezdeményezésére – ismertette nemrég sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-frakció nevében Paláncz György tanácsnok. A legendás igazgató emléke előtt tisztelgő táblán egy szlovák és egy magyar nyelvű felirat, egy Albert Einstein-idézet lesz olvasható. A tervek szerint a táblát – amelynek kihelyezéséhez hozzájárult a városi közgyűlés – júniusban avatják fel.

Bejutott a döntőbe az andrássys diák

Jelentős sikert könyvelhetett el a közelmúltban az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen fizikából a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium végzőse, Barkász Péter azzal, hogy bejutott az országos döntőbe, ahol nagyszerűen helyt áll. A fiút a fizikán belül leginkább a dinamika érdekli,a műegyetemen tanulna tovább, építőmérnöknek készül. Ennek érdekében mind matematikából, mind fizikából emelt szinten érettségizik. Felkészítő pedagógusa, Szűcsné Simon Eszter kiemelkedőnek mondta a fiatal problémamegoldó képességét, és megemlítette, hogy rendszeresen jelentkezett egyedi ötletekkel, számos versenyen vett már részt eredményesen.