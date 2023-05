Tárlat nyílt a lengyel alkotmány ünnepe alkalmából

A Lengyel Alkotmány Ünnepe alkalmából nyílt A remény határai címmel kiállítás szerdán délután Békéscsabán, a Lencsési Közösségi Házban. Elhangzott, a Lengyel Köztársaság szejmje (későbbi nevén nagy szejm) által 1791. május 3-án, Varsóban elfogadott dokumentum volt az első modern alkotmány Európában.

A tárlat elsősorban arra fókuszál, hogy mennyit segítettek a magyarok a lengyeleknek a második világháború kezdetén, amikor tömegével kellett elmenekülniük otthonaikból. Leszkó Pál, a Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke elmondta, a magyarok nemcsak a határaikat, hanem a szívüket is kitárták a lengyelek előtt, több mint százezer lengyel civilt, köztük nőket, gyermekeket, időseket és betegeket is befogadtak, hasonlóan legalább hetvenezer internált katonához. A nehéz időkben irántuk tanúsított szeretetükért és mély barátságukért a lengyelek örökre hálásak maradnak magyar testvéreiknek.

Találkozóra hívta a polgármestereket Herczeg Tamás

Találkozóra hívta a békéscsabai járás polgármestereit a napokban Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. A rendezvényen tájékoztatót adott a közeljövő feladatairól, valamint a tervezett fejlesztésekről Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója, illetve Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ vezetője.

Felújítják a Kereki összekötőt, út épül az Ormay soron

A Vidékfejlesztési Program keretében felújítják a békéscsabai Kereki összekötő utat, valamint utat építenek az Ormay soron – derült ki a városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság minap tartott ülésén. A közbeszerzési eljárás végén eldőlt, hogy egy békéscsabai cég végezheti el a munkálatokat, az első részt nettó 60 millió, a másodikat pedig 52 millió forint értékben. Arról ugyancsak határoztak az ülésen, hogy a közvilágítási hálózat elemeinek üzemeltetésével, karbantartásával, felügyeletével és ellenőrzésével az MVM-et bízzák meg.

Kerítést építettek a gyerekek biztonsága érdekében

Kerítés épült Békéscsabán az Alkotmány utcai játszótérnél. Szarvas Péter polgármester emlékeztetett: korábban a játszóteret használó családok jelezték, hogy a gyerekek biztonsága érdekében szeretnék, ha kerítést építenének a játszótér utakkal párhuzamos részeire. A városvezető munkatársaival közösen megnézte a játszóteret és indokoltnak találta a szülők kérését, így kiadta a megbízást a kerítés építésére, amit a szakemberek el is végeztek.

Bemutatták a Jókai színház új évadjának repertoárját

Négy-négy felnőtt nagyszínpadi- és gyerekdarabot, és két-két kamara- és stúdiószínházas előadást tervez a 2023/2024-es évadban a Békéscsabai Jókai Színház. Seregi Zoltán igazgató csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, a 2023/24-es évad tervezése az eddigiekhez hasonlóan a közönség és a szakma elvárásai, a komoly és szórakoztató művek egyensúlya, az értékközpontúság figyelembe vételével zajlott a „közérthető művészet, minőségi szórakoztatás” jegyében. A műsorterv tartalmaz magyar klasszikusokat (Móricz Zsigmond, Vass Albert, Hunyady Sándor, Jókai Mór, Weöres Sándor) és kortárs magyar írókat (Kiss József, Zalán Tibor, Bognár Zsolt, Szente Vajk), így biztosítva a sokszínű népszínházi koncepciót különböző műfajokkal és magyar művekkel a középpontban. Seregi Zoltán hangsúlyozta, nyáron a Városházi Esték programsorozatban is lesznek színházi előadások, sőt a Szarvasi Vízi Színház programját a békéscsabi színészek nyitják meg. Fesztiválokon is részt vesznek, az Örkény-mű alapján készült Tóték Tege Antal rendezésében meghívást kapott a VIDOR Fesztiválra. A Seregi Zoltán rendezte Drakula fantázia pedig június elején Debrecenben vendégszerepel.

A száz legjobb közt van két békéscsabai gimnázium

Két békéscsabai intézmény került az ország száz legjobb gimnáziuma közé a HVG legfrissebb rangsora alapján. A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium a 92., a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium pedig a 97. helyet szerezte meg. A rangsor készítői több szempontot vesznek figyelembe. Nézik a kompetenciamérések intézményi átlagát; de számít az érettségi eredménye magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből; az emelt szintű érettségik aránya; illetve a hazai felsőoktatásba bekerült diákok átlagpontszáma is.

Növényi Norbert is fellépett az irodalmi esten

Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó, kick-bokszban, MMA-ban és földharcban pedig világbajnoki címig jutott. Emellett színész, a Terminátorral is szerepelt egy filmben, a Vörös zsaru után hollywoodi karrierrel kecsegtették. A Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán megrendezett 190. békéscsabai irodalmi esten viszont a versei kerültek előtérbe. Elmondta: amikor a Gór Nagy Mária nevével fémjelzett színitanodába járt, többen is voltak, akik megszerettették vele a verseket. Aztán eltelt jó pár év, és a 2010-es években, amikor sok problémája adódott, ő is elkezdett írogatni. Eddig csaknem 700 költeményt jegyez, előfordul, hogy egy nap hármat-négyet is ír, ha jönnek az intuíciói.

Hét névvel bővült a Munkácsy Mihály-díjasok sora

Tavaly avatták fel a Gőzmalom téri turisztikai főpályaudvaron azt az installációt, forgatható szerkezetet, amely a Munkácsy Mihály-díjasok névsorát tartalmazza 1950-től, illetve azt, hogy melyik évben kapták meg az elismerést. A listát folyamatosan bővítik, az idei díjazottak névsora pedig nemrég került be az installációba. Ennek kapcsán tartottak csütörtökön egy rendezvényt a Munkácsy Negyedben, a kisvonatnál. Sós Imre állomásfőnök elmondta: az installációval a cél az, hogy a művésztársadalmat magasabb szintre emelve emlékezzenek és emlékeztessenek a Munkácsy Mihály-díjra, az elismert művészekre. Hozzátette: sok gyermek és felnőtt tekergeti a névsort tartalmazó szerkezetet, és szerinte ez elindíthat bennük egyfajta érdeklődést is a téma iránt.