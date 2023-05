Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalban mentőakció indult Suhajda Szilárd megmentésére. A magyar hegymászó 8780 méteren, a Hillary-lépcső aljában van, és bár életjeleket mutatott, fagyási sérülések nyomai és a magashegyi agyödéma jelei látszottak rajta. A legutóbbi hírek hallatán Suhajda Szilárd felesége, Legindi Ildikó úgy nyilatkozott, kevés az esélye, hogy a férjét életben találják, de ő bízik a csodákban.

„Mit is élhetsz át most? Sikerek és kudarcok? Most engedd el, és csak magadra, a túlélésre gondolj, koncentrálj! Összetartva az ország, barátok és rokonok – veled vagyunk és imádkozom, imádkozunk érted, és hogy a kisunokám, a fiad újra a tenyeredbe tudjon csapni, hogy „szia édesapa” újra itthon... Könnyes szemmel, aggódva osztom meg én is a jelenlegi, biztató friss híreket... Szeretünk és nagyon várunk haza! Tarts ki, erős vagy!” – írta a békéscsabai hegymászó édesapja közösségi oldalán.

A Magyar Nemzet idézte a The Himalayan Times-t, e szerint jelenleg öt hegymászót, köztük két nepáli és három külföldi személyt tartanak nyilván eltűntként a Mount Everesten. Tizenketten veszítették életüket a mostani szezonban a világ legmagasabb hegycsúcsán, legutóbb, csütörtökön egy kanadai hegymászó hunyt el.

Ilyenek a körülmények a Himalája halálzónájában

A világ legjobb serpái dolgoznak azon, hogy a Hillary-lépcső aljában lévő Suhajda Szilárdot kimenekítsék. Korábbi cikkünkben foglalkoztunk azzal, milyen a világ 8000 méter felett, a halálzónában, és mi vár azokra, akik nekivágnak a Mount Everestnek.