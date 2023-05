Orosháza-Szentetornya önkormányzati képviselője Antal László. Az óvodások évzórája előtt, gyermeknapi meglepetésként, úgy döntött, vonatozós élményt biztosít Szentetornya legfiatalabb lakóinak.

– A városrész olyan utcájában van az óvoda, ami a helyi buszközlekedés útvonalától is távol esik. A gyerekekkel elindulni bármerre, komoly kihívás. Ezért is gondoltuk az óvónőkkel, hogy bizonyára élményt jelent számukra, ha vonatozhatnak, a belvárosban is tehetnek egy kört – mesélte döntése hátterét a képviselő.

Az ovisok a kirándulásukat a szentetornyai Ficsor fagyizóban zárták.