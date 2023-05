– Melyek azok a nézetek, amiket fontosnak tart a tanításban, és miért mondják szigorúnak?

– Én vagyok az a tanár, akinek az óráján nem lehet telefonálni, beszélgetni, vagy enni, ez lehet az oka a szigorúságom hírének. Bár ezeket megkövetelem, de emellett igyekszem minél több kikapcsolódási lehetőséget is biztosítani a tanítványaimnak. Ez utóbbit a kellemest a hasznossal összekötés elvén teszem, hiszen rengeteg tanulmányi kirándulást szervezek. Ezek között vannak helyi kiruccanások, amikor Szarvas és környéke természeti értékeit fedezzük fel, de akad olyan is, amikor több napra viszek el egy-egy csoportot. Az utakat pedig igyekszem mindenki számára elérhetővé tenni, ennek érdekében pályázatok útján igyekszem a tanulmányi kirándulást lehetőleg ingyenessé tenni, vagy jelképes összegűre zsugorítani. Ezek a programok hamar elnyerték a diákok tetszését, és hamarosan már meg kellett húznom a határt az 50 fős busz miatt a jelentkezők között, olyan sokan voltak. Visszaemlékezve, ezek a szervezések talán onnan jöttek nálam, hogy egykori biológia tanárom nem csupán a száraz tanagyagot adta le nekünk, hanem már az úgynevezett régi rendszerben is interaktív módon tanított minket.

– Nem csupán tanít, hanem a tehetségsegítésben is részt vesz. Ez miben merül ki?

– Az ökológus múltam okán kézenfekvő számomra a természet és a környezet szeretete, illetve ezen érzés átadása. Ennek érdekében hoztam létre nekik az elsők között a Zöld klubot, ahol természetfilmeket vetítettünk, és helyi, majd távolsági kirándulásokat szerveztünk. Részt vettünk továbbá a TeSzedd! országos mozgalomban. Ahogy telt az idő, azt vettem észre, hogy egyre több diáknak van igénye ezekre a programokra. Később pedig elkezdtem a pályázatírást is, aminek köszönhetően belevágtunk a Magyarország Ökoszisztémája terepasztalon programba, nemrég pedig a Hangol órába, amely egy zenei pályázat.

– A napokban átvette a Bonis Bona díjat. Hogyan fogadta?

– Nagyon meglepődtem, de egyben nagyon ürültem is neki, és óriási megtiszteltetés volt számomra, hiszen 115 jelentkezőből az országból mindössze tízen kaptuk meg ezt az elismerést. Jó érzés volt átvenni Budapesten, de ami a legjobb érzés volt, az amikor másnap az iskolában a tanítványaim felállva tapsoltak, amikor bementem a terembe. Továbbá a legjobb elismerés számomra az, amikor az általam segített diák jó életpályára tér, megtalálja a saját területét, és sikeres abban, amit csinál. Tartom a kapcsolatot a régi tanítványaimmal, és sok pozitív visszajelzést, illetve hálát kapok a terelgetésért és segítsérért. Ezért szeretek igazán tanítani.