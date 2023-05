Kasnyik Márton, a program főszervezője hétfői, kondorosi tájékoztatóján kiemelte, új szolgáltatással is kedveskedtek a szórakozni vágyóknak. Akik kérték, autóval értük mentek díjmentesen, nemcsak Kondoroson, hanem a környező településeken is. Többen éltek is a lehetőséggel.

Desperado

Forrás: Facebook

– Az időjárás nem kedvezett a ponyva alatti partynak, ennek ellenére sokan jöttek, és hamar felmelegedtek, sőt, forró lett a hangulat – ecsetelte Kasnyik Márton. – A továbbiakban – a teljesség igénye nélkül – érkezik a Lovardába Ferenczi György és a Racka Jam, Kiss Kevin, Ciggi, a Hősök, a Groovehouse, a 3+2, novemberben pedig nemzetközi galambkiállításnak is helyet biztosítunk.

Oláh Peti, ahogy Dj-ként a nevét használja Oláh Péter – a kondorosi események megörökítője fotókkal és videókkal – elmondta, a retro partyk sikere annak köszönhető, hogy a repertoár nagyon széles és sokszínű a ’70-es évektől napjainkig. A diszkó-, a rock and roll és a rockzenétől a szórakoztató, mulatós slágerekig minden stílust megszólaltatnak egy-egy alkalmon, és nem volt ez másként a legutóbbi bulin sem.