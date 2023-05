Zahorán Gyula gépjárművezető-oktató elmondta, nagyon sok beláthatatlan útkereszteződése van Békéscsabának, de ez más városokra is jellemző.

– Sokan elfelejtik, hogy az útkereszteződéseket úgy kell megközelítenünk, hogy ne tévesszük meg azt, akinek elsőbbsége van. Kellő óvatossággal kell haladni, mert adódhat helyzet, amikor takarásból lép elő a gyalogos, vagy gördül ki a biciklis. Fák, bokrok, virágok, hirdetőtáblák is okozhatják a „homályt”, ugyanakkor az autónk A oszlopa is „közbeszólhat” – sorolta a szakember, hozzátéve, pont egy hónappal ezelőtt volt szemtanúja egy balesetnek az egykori KISZ tábornál.

– Már sötétedett, amikor egy autós kerékpárutat keresztezett. Elsőbbséget kellett volna, hogy adjon, de a balról érkezőt nem vette észre, összeütköztek, a biciklis beütötte a fejét, mentőt kellett hívni hozzá – elevenítette fel Zahorán Gyula. Hozzátette, a Jaminában lévő keskeny utcáknál, a belvárosban a múzeum környékén, sőt az Élővíz-csatorna mindkét oldalán, a Teleki utca felől a Kiss Ernő felé érkezve bokrok, fák, épületek takarják a kilátást. Hangsúlyozta, kisebb-nagyobb jelentőségű táblák is takarásba kerülnek, nem elég metszeni, az ágakat kell levágni, hogy négy-öt évig tiszta és látható legyen minden fontos információ.

– Mióta kizöldültek a növények, előfordul, hogy közlekedési táblákat is takarnak a lombok. A Csaba Centertől a városházáig vezető kerékpárút mentén is több helyen cserjék, fák vad sarjai takarják a gyalogosokat, kerékpárosokat – részletezte az oktató, aki a tanulóival általánosságban is megbeszéli, mire kell figyelni, de gépjárművel haladva meg is nézik külön-külön a kritikusabb helyeket, amelyek egyébként vizsgaútvonalon vannak. Hangsúlyozta, óvatosan kell megközelíteni minden kereszteződést, mert jöhet gyerek, gyalogos, ráadásul megszaporodtak az elektromos rollerek is.

Az e-rollereket fiatal korosztály használja, a fiúk a lányokhoz, a lányok a fiúkhoz sietnek, élvezik a lendületet, a sebességet, de sisakot, láthatósági mellényt legtöbbször nem viselnek. A roller ráadásul kicsi, nehezen észrevehető, használóik gyakran szürke, barna, fekete ruhában suhannak. A neonzöld, pink sisak sokat segíthetne

– sorolta Zahorán Gyula.

Balla Ferenc a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője kifejtette, a városüzemeltetési osztály adja ki számukra a megrendeléseket a fás szárú növények gallyazására. Olykor közlekedési lámpát, jelzőtáblát is ki kell szabadítaniuk.

– Jelenleg is több helyszínen dolgozunk, amint megkapjuk a megrendelőt, megyünk, metsszük a fákat, beláthatóvá tesszük az érintett kereszteződéseket. A munka folyamatos, alvállakozóink is tevékenykednek városszerte. Mindig odafigyelünk arra, hogy a lombkorona is megmaradjon, esztétikusan vágjuk le a belógó növényrészeket. Egyeztetünk szakértővel, ha kell, a főkertésszel is. Figyelembe vesszük a fák súlyozását, folyamatos kapcsolattartás a szakértőkkel – részletezte Balla Ferenc. Hozzáfűzte, a lakossági bejelentéseket a városüzemeltetési osztály illetékeseinek kell címezni, akik megvizsgálják jogos-e az észrevétel.