A polgármester elárulta, a Munkácsy Most kiállítás befogadásával Szarvas azt bizonyítja, hogy nem csupán az oktatás és az új iránti fogékonyság tulajdonsága a 300 éves városnak, hanem művészetek iránti érdeklődés, maga a kultúra, és annak megbecsülése is. Végül elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára az egyik festmény kicsomagolásában részt venni. Kérdésünkre kifejtette, nincs kedvence a Munkácsy Mihály alkotások között, hiszen azok mindegyiké egyformán szereti, és bármeddig szívesen elnézegeti. Örömmel tölti el, hogy ha rövid időre is, de otthont adhatnak ezeknek a műkincseknek, és általuk néhány hónap erejéig a festőművész szellemisége lengi be a Tessedik Sámuel Múzeum levegőjét.

Biztonságosan utaztak a Munkácsy alkotások Szarvasra Hedrich Béla elárulta, a Munkácsy festmények szállításával minden a legnagyobb rendben volt, a szállítási feltételek pedig megfeleltek a biztonsági előírásoknak. Hozzátette, körülbelül fél évvel ezelőtt kezdték el a szarvasi kiállítást szervezni, amely idő alatt többször is megfordultak a Tessedik Sámuel Múzeumban egyeztetések céljából. A főtitkártól megtudtuk, a kurátor segítségével előzetesen egy terepasztalon tervezték meg a tárlatot és a műtárgyak elrendezését, amin már csak apróbb módosítások történnek a helyszín adottságaitól függően. Végül kiemelte, a szarvasiakkal rendkívül jó együttműködésben tudnak dolgozni.