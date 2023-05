Milyen a jó túravezető?

Szuper túravezetői csapat jött össze, igazi bicajos arcok – ezt a személyes meglátást a MAKETUSZ szakmai vezetője is megerősítette és azt is részletezte, hogy a jó túravezető megfelelő ismeretekkel és kiváló fizikummal kell rendelkezzen, valamint sok más jó adottság és képesség, képzettség mellett a személyiség, továbbá a hangulatteremtő készség is meghatározó. – Egy fáradt túravezető nem tud úgy koncentrálni, mint kellene, ezért elengedhetetlen az, hogy a diákcsapatokat kalauzoló személy kiemelkedően jó fizikai adottságokkal rendelkezzen – szögezte le.

A problémamegoldó készség is olyan követelmény, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a túra jó hangulatban tudjon megvalósulni.

S, ha már a megvalósulás szóba került, akkor nem lehet nem megemlíteni Opauszki Zoltán nevét, aki a Békéscsabai Turisztikai Egyesület vezetőjeként és a város turizmusért felelős tanácsnokaként sokat tett és sokat tesz azért, hogy Békéscsaba és térsége megkerülhetetlen pont legyen Magyarország bringás térképén. Ebben a vetületben azt is érdemes megemlíteni, hogy a Wenckheim-kerékpárút nemrégiben nyerte el az év kerékpárútja megtisztelő címet. Pénzes Erzsébet ismertette, legelőször tavaly tavasszal folytattak online megbeszélést Opauszki Zoltánnal.

A MAKETUSZ elnöke a Munkácsy Mihály Múzeumot is kiemelte, azt is hozzátéve, hogy a legelső, 2022 novemberében tartott bejárás alkalmával már tudta, hogy itt biztosan lesz bringás vándortábor.

A bringás vándortáborok célja az, hogy megmozgassa a gyerekeket, s hogy jobban megismerhessék az országot, valamint az is lényeges, hogy a bringázást és a mozgást is megszeressék. A célok között az is meghatározó, hogy magát a mozgásformát is jobban megkedveljék.

Mint jelezte, a Bringásvándor program az Aktív Magyarország államtitkárság támogatásával valósul meg.

Később is szívesen pattannak nyeregbe

Az utánkövetési adatok alapján elmondható, hogy a gyerekek 50 százaléka a későbbiekben is előszeretettel veszi elő kétkerekűjét és pattan nyeregbe azért, hogy tekeregjen egy kiadósat. Joggal bízhatunk benne, hogy a Békési Kastélyok túra teljesítését követően ez az arány még az 50 százalékosnál is jobb lesz majd.