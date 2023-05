Kilenc könnyűzenei versfeldolgozás; Petőfi Sándor forradalmi lelkülete, a szabadság és a szerelem mindent elsöprő ereje és a költő alakja is megelevenedik abban a formabontó zenés előadásban, amely egyből dupla teltházas előadással mutatkozott be március 15-én, Budapesten, a Hagyományok Házában. Ezt követően országjáró körútjának kezdetén, Balassagyarmaton is nagy sikert aratott április 12-én, majd Zalaegerszegen is kirobbanó sikerrel mutatkozott be.

Zalaegerszegen már nagy sikerrel szerepelt a produkció

Forrás: MW

A produkció gerincét Petőfi versei adják, amelyek közül kilencet – a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKETTKA) felkérésére – népszerű könnyűzenei előadók dolgoztak fel, a saját stílusukhoz illeszkedően. Aurevoir. (Ki vagyok én? Nem mondom meg…), Dánielfy Gergő (Nem ért engem a világ), Ember Márk (Föltámadott a tenger…), Paulina (A szabadsághoz), Romengo (Ha az Isten…), 4S Street (Szeretek én), Trap kapitány és a Tha Shudras (Szeptember végén), The Biebers (1848), valamint Sena (Egy gondolat bánt engemet…) videoklipet is készített a megzenésített versekhez, amelyek ugyancsak megjelennek a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében megvalósuló egyórás színdarabban. A darab szövegkönyvét – Szendrey Júlia, Petőfi Sándor és Ady Endre műveinek felhasználásával – Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta. A színpadi mű ötletét Schmidt Mária történészprofesszor, a KKETTK Alapítvány főigazgatója adta.

A főként középiskolásoknak szóló előadás két szereposztással készült: Petőfi szerepében Zámbori Soma, illetve Berettyán Nándor látható, Szendrey Júliát Bánovits Vivianne, illetve Katona Kinga alakítja, míg narrátorként Berecz István, illetve Szabó Sebestyén László látható. Békéscsabán Petőfi Sándor szerepében Zámbori Somát láthatják a nézők, Szendrey Júliát Bánovits Vivianne alakítja, a narrátor Berecz István lesz.

Az előadásban fellép Dánielfy Gergely; Sena, Trap kapitány és a Tha Shudras; és a The Biebers. A darabot táncos betétek is színesítik Bíró Márton, Lázár Dóra Anna, Popovics Márk és Pálinkó Johanna előadásában.

Az ingyenes előadásra a [email protected] e-mail címre várja az érdeklődők jelentkezését a Kertész Imre Intézet. Az előadásban szereplő dalokból válogatáslemez is készült, amely március 15-én jelent meg digitális terjesztésben a Kertész Imre Intézet gondozásában.

A „Petőfi 200 – Közös jó a szabadság” programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap – Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium támogatja.