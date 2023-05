A Magyar Nemzeti Múzeumnak a Magyar Menyasszony című, nagyszabású időszaki kiállítását decemberben nyitják meg. A tárlat célja, hogy bebizonyítsa: a házasság ma sem elavult intézmény.

Az elmúlt 500 év esküvői szokásainak változását mutatják be. Az a szándék, hogy a kiállításon a közgyűjtemények anyaga mellett minél több családi, személyes történet, fotó, emléktárgy jelenjen meg. Békés vármegyei ritkaságok is ott lesznek a kiállítási darabok között. Ahogy arról korábban már mi is írtunk, különleges családi fényképekről az utókor letörölte a port, az emlékezés megidézte egykor nagy szerelmek párjait, és van, aki nemcsak kölcsönbe adta a szépen keretezett családi kincset, hanem nagylelkű adományként a fővárosi múzeumnak ajándékozta

A nagyszénási találkozón Dús Krisztina, a Magyar Nemzeti Múzeum főrestaurátora vette át a családi kincseket és vitte a fővárosba. A bekeretezett fátylas esküvői képeiket kölcsön adta a kiállítóknak Ivacska Mihályné Balogh Judit Mária (férje nagyszüleinek a képéről van szó), valamint Sonkolyos Sándor (ő a szüleit ábrázoló korabeli bekeretezett fényképet bízta a kiállítókra). Radovics Istvánné Szmuta Emma viszont a családi kincset a múzeumnak adományozta.

A múzeum munkatársaival jót beszélgettek

Fotó: Tüskés Tibor

Arról is cikkeztünk már, hogy a nagyszénási Benkő Ella egykori menyasszonyi ruhája hogyan kelt új életre unokája által. Ez a páratlan darab és egy pár fehér női cipő is útra kelt Nagyszénásról.

Azt is megtudtuk, ha már Nagy Lajosék ennyi szervezést vállalva összehozták a múzeumot a különleges történetekkel és a házasságkötésekhez kapcsolódó érdekes tárgyak tulajdonosaival, akkor Nagyék családjának három esküvői képét is magukkal vitték a múzeum munkatársai a fővárosba. Ezek a képek elérhetők, láthatók lesznek majd a Magyar Menyasszony online esküvői gyűjteményében.

A szénási menyasszonyi ruhát is bemutatják majd

Fotó: Tüskés Tibor

– Kollégáink azokhoz a felajánlókhoz személyesen is elmennek, akik nem tudják eljuttatni az esküvői kellékeket hozzánk. Dús Krisztina így jutott el a nagyszénásiakhoz, majd ellátogatott Orosházára is két családhoz, akik szintén bekeretezett koszorút adtak át múzeumunk főrestaurátorának – ezt már a készülő nagyszabású kiállítás megálmodója, a projekt vezetője, dr. Simonovics Ildikó nyilatkozta lapunknak. Hozzátette, az ország minden pontjáról érkeznek hozzájuk tárgyi emlékek a házasságkötésekhez kapcsolódva, a műtárgylistájuk folyamatosan gyarapodik. Nagyon sokan élnek a lehetőséggel és feltöltik családi, esküvői fotóikat a Magyar Menyasszony weboldalra www.magyarmenyasszony.hu oldalra.

Olyan kezdeményezésekről is értesültek, hogy vannak települések, ahol segítők jelentkeznek, közreműködésükkel pedig helyben megoldják a szkenneléseket azok számára, akik nem jártasak ebben, de szeretnének fotóikkal megjelenni az online gyűjteményben.