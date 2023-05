Boros Zoltán szervező – aki civilben úszómesterként dolgozik az intézmény kötelékében – elmondta, bárki részt vehet a megmozdulásban, amelynek célja, felhívni a figyelmet arra, hogy az emberek szűkebb és tágabb környezetükben is békét szeretnének. A performance résztvevőit, akik kedvezményes belépőjeggyel léphetnek a fürdő területére – déltől várják fehér felsőben. A megmozdulás 13 órakor kezdődik, utána zenés és sportprogramokat is szerveznek, többen úsznak is a békéért.