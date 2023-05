A Puszta Vándorai Motoros Hétvége csütörtöktől kínál gazdag programot a két keréken érkezőknek s mindazoknak, akik a látványra, a lóerőkre és a színpadi fellépőkre is kíváncsiak. Mert a házigazdák gondoltak a koncerteket látogatókra is. Nagyon sok motoros az ország legtávolabbi vidékeiről is nyeregbe pattan és meg se áll Nagyszénásig. A Szénás közeli térségekből ilyenkor a motoros klubok, közösségek is egy kiváló találkozási lehetőségként élik meg a hétvégét - és természetesen ők is jönnek! Évtizedek óta összetartó közösség az övéké és jeles helyszínként és alkalomként tartják számon a szénásiakat és fürdőjüket.

Csütörtöktől koncertekkel várják a szórakozni vágyókat

Fotó: Tüskés Tibor

Csúcs volt a tavalyi találkozó - létszámban ekkor jöttek el a legtöbben. A 2023-as is az lesz - a 4 nap sok szuper és különleges koncertélményt kínál. Például május 18-án, csütörtökön: ez lesz az ingyenes nap, ahol a koncertekre bárki betérhet a kempingbe. Fellépési lehetőséget biztosítanak azoknak a bandáknak, akiknek erre az év során alig akad alkalmuk. A rockzenei koncertek szezonját ezennel meg is nyitják a szénásiak!

A motoros hétvége izgalmas programokat kínál

Fotó: Tüskés Tibor

S ha már a duruzsoló motorokról a kíváncsiság a fellépőkre terelődött,érdemes megemlíteni: 1980-ban léptek fel utoljára Nagyszénáson, akkor még P. Mobilként, most pedig május 19-én, pénteken Mobil Mániaként tér vissza a Fonogram díjas hard rock zenekar a motorostalálkozóra, Szénásra.

Május 18-21. között, a 6. alkalomra, a házigazdák a motorosok számára is készülnek játékos, virtust igénylő feladatokkal. Szombaton 15 órakor pedig feldübörögnek a lóerők, felvonuláson mutatják meg gépcsodáikat a szénásiaknak a résztvevők.