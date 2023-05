A kormányablak ünnepélyes átadóján elsőként a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője, a területfejlesztés közpolitikai összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős mindiszteri biztos, Erdős Norbert köszöntötte a megjelenteket a felújított épületben.

– Battonya Csanád megye egy régi, dicső városa. Az utóbbi időben gyarapodik, sok a beköltöző román és a Romániában élő magyar. A közeli ipari parkba átjárnak dolgozni a battonyaiak. Nekünk Románia schengeni csatlakozása kifejezetten fontos lenne – jegyezte meg a politikus. Mint hozzátette, azért is fontos ez a kormányablak, mert a Romániában élő magyarok is intézhetik itt az ügyeiket. A battonyaiaknak is sokkal kényelmesebb lesz, hiszen nem kell ügyintézésért elutazniuk – fogalmazott Erdős Norbert, s felidézte a megye első és második kormányablakának a megnyitását, aminél alapító főispánként volt jelen. Ez a battonyai pedig már a 18. a vármegyében.

A 150 milliós felújítás eredményeként kialakított 3 állásos, fotóboxos, akadálymenetesített kormányablakban dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára avató beszédében kiemelte, a vármegyében a kormányablakok tekintetében az építkezésnek ez a battonyai egy újabb eleme.