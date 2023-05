Az eredményt a Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán hétfőn hozták nyilvánosságra. Mint ahogy az étterem Facebook oldalán olvasható, a 42 Restaurant idén is bekerült Magyarország TOP 10+2 étterme közé, és emellett a 42 Restaurant kapta az Év Innovatív Konyhája különdíjat.

– A változás mindig is lételemünk volt, 2023 viszont valóban az újítások éve, hiszen idén debütált a régiós szinten is egyedülálló, 9 fogásos gourmet reggelink, teljes értékű kóstoló menüvel várjuk vegetáriánus vendégeinket, néhány nappal ezelőtt pedig megnyitott legújabb egységünk, a Piac 42 is. És még csak május van – írták Facebook oldalukon.