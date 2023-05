Csapóné Hernádi Noémi a malacokat, hízókat sem hanyagolja el családi gazdaságukban, hasonlóan a nyulakhoz. A kertészetük is bőven ad tennivalót számára. A lényegről pedig még nem is beszéltünk, a család szemefényével, kislányával, az egyéves Dianával is igyekszik minél több időt tölteni.

Csapóné Hernádi Noémi férjével és kislányukkal, valamint a fiatal gazdákkal és a gazdasszonyokkal az állattenyésztési napokon is járt

Noémi tanulmányait nehéz követni, de megpróbálkozunk vele: takarmányozási és takarmánybiztonsági Msc, állattenyésztő mérnök, jelenleg agrárdiplomáciai menedzsernek és mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnöknek tanul. Az Ifjú Gazdák Békés Megyei Gazdakörének elnökségi tagja, és velük, valamint a gazdasszonyok gazdakörének tagjaival – valamint férjével, Balázzsal és Diánával – a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Napokon járt.

A kondorosi alakuló ülésen is kifejtette, melyek a legfőbb céljaik.

Nő a mezőgazdaságban a nők pozitív megítélése

– A mezőgazdaságban, ebben a hagyományosan férfiasnak vélt hivatásban, egyre nő a hölgyek szerepvállalása, pozitív megítélése – hangsúlyozta Noémi, amikor arról beszélt a minap, hogy miért is hozták létre a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdakörét. – A nők kiemelkedő helye vitathatatlan a társadalomban, hiszen nagyon fontos szerepet töltenek be mind a családban, mind a közösségek fenntartásában. Az agráriumban számos olyan terület van, ahol a női karakter, lelkület, az empátia, a női szerepeinkből adódó sokszínűség, és az, hogy nagyon sok folyamatot kell követnünk, egyszerre több problémát kezelnünk, nagyon nagy előnyt jelent. Ez a folyamatosan növekvő szerepvállalás hívta életre egyesületünket is.

Férjével, Balázzsal.

Aktív, összetartó közösség a céljuk

Az elnök kitért arra, szeretnének Békésben egy összetartó, aktív közösséget működtetni, ahol önállóan gazdálkodó vagy családi gazdaságban tevékenységet végző hölgyek segíthetik egymást.

– Egyesületünk kiemelt célja a közösségépítés, hagyományaink életben tartása és újak teremtése, a vidéki életforma népszerűsítése, a nők mezőgazdasági szerepvállalásának erősítése és elismerése – ecsetelte Noémi. – Úgy tapasztaljuk, a családi gazdaságok jelentős részében az adminisztrációs és pénzügyi feladatok oroszlánrészét a hölgyek végzik, ezért érdekképviseleti munkával, a gazdálkodókat érintő aktuális jogszabályi változások és pályázati lehetőségek figyelésével és megismertetésével, folyamatos kommunikációval, tudásátadással szeretnénk segíteni egymás gazdálkodását.

Háziasszonyi feladataikat is ellátják

Csapóné Hernádi Noémi kiemelte, zászlajukra tűzték a fiatal generáció segítését, környezeti nevelését. Egyesületük kiemelt szerepet vállalhat abban, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal megismertessék a mezőgazdaságot, a természet szeretetét, A környezetünkkel történő, fenntartható módon való együttélést. Megmutassák számukra, hogy az agráriumban egy életre szóló hivatást kaphatnak. Emellett természetesen háziasszonyi feladataikat is ellátnak, és méltó módon szeretnék képviselni a Magyarok Kenyere programsorozatot, valamint más karitatív kezdeményezéseket is.