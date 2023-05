– Hatalmas köszönet illeti meg felkészítőimet, valamint iskolámat, mely mindenben támogatott. Mindezek nélkül ezt az eredményt nem érhettem volna el – hangsúlyozta Márk. – Ugyanakkor anyukám, valamint az egész családom támogatása nélkül sem sikerült volna az élen végezni. Ezúton is köszönöm nekik!

A győztes elmondta, a versenyen cukrászatból két tradicionális magyar süteményt kellett elkészíteni. Az Esterházy-tortát, valamint a Rákóczi-túróst, amik egyébként a fiatalember személyes kedvencei is, a modern francia sütemények mellett.

– Pékfeladatomként a tojással dúsított termékcsoportból három különböző tömegű és alakú terméket kellett előállítanom – mesélte Márk. – Kötelező elem volt, hogy készítsek öt, egyenként 500 gramm tömegű Finom, fonott kalácsot, öt különböző fonási eljárással. Én e mellé választottam a sós-karamellás, barackos brióst, valamint a fahéjas orosházi banánt, ami a zsűri kedvence lett.

Az új szakképzési rendszerben szerepel a portfólió-készítés, ami tulajdonképpen egy rövid összefoglaló.

– Azt mutatja be, hogy mit jelent nekem a szakmám, hogyan fejlődtem a képzés során, miként látom ezt a hivatást – ecsetelte az országos bajnok. – Szerettem volna érdekessé tenni, egy kicsit másként bemutatni. Így az általam választott termékről, ami a Dobos-torta volt, rövid történeteket meséltem a feltalálásától egészen napjainkig, ami a zsűritagoknak is nagyon tetszett. Az eredményhirdetést nagyon feszülten vártam, nem is nagyon emlékszem, miként történt. A nagy izgalom miatt csak azon kaptam fel a fejem, hogy meghallottam a nevemet. Bekerültem a legjobb három versenyző közé. Közölték, a pontos eredményt csak a Szakma Sztár Fesztiválon hirdetik ki.

Amikor Márk már azt gondolta, hogy az eredményhirdetés a végéhez közeledik, akkor megint szólították, hogy a legjobb portfólióért járó különdíjat is neki ítélték oda.

– Túl sokáig ennek sem örülhettem, ugyanis ismét engem hívtak ki, megnyertem a legjobb gyakorlatért járó különdíjat is. Ezután történt azonban a legnagyobb megtiszteltetés, amire végképp nem számítottam, hogy engem és pékoktatómat, Kovács Sándort kitüntették a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének elismerésével, az Aranypereccel. Tudomásom szerint ezt a megtiszteltetést először vehettem át tanulóként, ami leírhatatlan érzés. Ennyi izgalom, boldogság, öröm és elismerés, amit kaptam a versenyen nagyon mélyen érintett és megerősített abban, hogy folytassam, és soha ne adjam fel az álmaimat.

Márk elmondta, a Szakma Sztár Fesztivál díjátadóján ismét borzasztóan izgult, és nagyon várta, hogy kimondják végre a nevét. Legnagyobb örömére a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ez tette fel az „i” -re a pontot.

– Leírhatatlan dolgokat, barátságokat, valamint egy életre szóló élményt adott nekem ez a verseny. – Ez a szakma egy nagy hagyományokkal rendelkező, de folyamatosan változó, kreatív munka. Amit, ha jól csinálunk nemcsak vendégeknek, hanem magunknak is örömet szerezhetünk.